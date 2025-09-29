„Mi s-a întâmplat să-mi pierd controlul”. Cel mai scump transfer din istoria lui Manchester City explică de ce nu a reușit să se impună sub comanda lui Guardiola

Jucătorul Jack Grealish a povestit, la microfonul Sky Sports, despre perioada sa agitată de la Manchester City şi despre ieşirile sale nocturne.

Transferat în 2021 de la Aston Villa pentru 117 milioane de euro, Jack Grealish s-a impus pe flancul stâng al atacului echipei din Manchester încă din primul său sezon, înainte de a se confirma în sezonul istoric 2022-2023 al Manchester City (Liga Campionilor, Premier League, FA Cup), fiind titular în toate meciurile din faza finală a ligii.

Odată cu ascensiunea lui Jérémy Doku în sezonul următor tripletei, atacantul englez, cu un profil total diferit de cel al omologului său belgian, a pierdut treptat încrederea antrenorului său. Pep Guardiola recunoştea în ianuarie 2024 că jucătorul său nu mai era acelaşi ca în sezoanele precedente:

„Îl vreau pe Jack care a câştigat tripleta? Da, îl vreau, dar încerc să fiu sincer cu mine însumi. Am luptat mult pentru el, am luptat mult ca să fie aici. Ştiu că este capabil de asta pentru că l-am văzut. I-am văzut nivelul şi îl vreau, la fiecare antrenament şi la fiecare meci”, a spus el.

Atacantul englez a trecut printr-o perioadă de 392 de zile fără niciun gol între decembrie 2023 şi ianuarie 2025.

Din cauza lipsei de timp de joc, Jack Grealish s-a alăturat echipei Everton în perioada de transferuri din vara 2025-2026, sub forma unui împrumut cu opţiune de cumpărare de aproximativ 67 de milioane de euro. Autorul unui început de sezon strălucit cu Everton, atacantul englez s-a confesat fostului său antrenor de la Aston Villa, Tim Sherwood, pentru Sky Sports:

„Oamenii spun: «Îi place să iasă în oraş, îi place să petreacă», şi aşa este. Vreau să-mi trăiesc viaţa şi să mă distrez, dar evident că există un moment şi un loc potrivit pentru asta în cariera mea”, declară Jack Grealish.

„În al doilea an, am câştigat tripla şi a fost un an incredibil. Mi-a plăcut foarte mult. În al treilea an, sunt foarte supărat pe mine şi simt că nu am făcut anumite lucruri corect în acel sezon.”

Extrema stângă recunoaşte că ieşirile sale i-au jucat feste, în special în sezonul care a urmat câştigării Ligii Campionilor: „Uneori, să fiu sincer, probabil că nu am ales momentul potrivit. La City, de exemplu, mi s-a întâmplat să nu mă controlez, o spun deschis, dar nu cred că asta a fost singura cauză.”

Ales jucătorul lunii august în Premier League, cu patru pase decisive în cinci meciuri în acest sezon, Jack Grealish afirmă că „revenirea în echipa Angliei rămâne un obiectiv clar”, el nefiind selecţionat din octombrie 2024, dar că prioritatea sa în acest moment este „să aibă performanţe bune cu clubul său şi să le răsplătească încrederea managerului şi suporterilor Everton”.

