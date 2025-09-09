Fotbalistul care a decis să se retragă, după ce fiica lui s-a îmbolnăvit: „Sunt un tată căruia îi place să fie alături de familie”

Portarul Jaume Doménech, liber de contract după expirarea contractului cu Valencia în această vară, a decis să pună capăt carierei sale, la 34 de ani, din cauza problemelor de sănătate ale fiicei sale.

Spaniolul în vârstă de 34 de ani a explicat pe larg motivele acestei decizii într-un interviu acordat VCF Media la câteva ore după anunțarea retragerii sale.

„Are legătură cu fiica mea. De când s-a născut, are o problemă de sănătate care s-a intensificat”, a mărturisit el.

„În ultimii ani, nu am jucat atât de mult pe cât mi-aș fi dorit din cauza accidentărilor și, împreună cu familia mea, ne-am gândit să petrec un an departe de casă (după expirarea contractului). Dar în timpul verii, a apărut o situație specială cu fiica mea, iar a trăi o nouă experiență fără ei nu are niciun sens. Sunt un tată căruia îi place să fie alături de familie și am considerat că este momentul potrivit să mă opresc și să am grijă de familia mea”, a declarat Doménech, care mai are și un băiat.

Deși a recunoscut că a fost „o zi emoționantă și dificilă”, deoarece nu intenționa să se retragă chiar acum, Jaume Doménech a vrut să rețină doar aspectele pozitive. „Nu pot să mă plâng de nimic, mi-am realizat toate visele datorită FC Valencia. Uneori, anumite situații scapă de sub controlul nostru și trebuie să ne adaptăm, să fim puternici, să le facem față așa cum se prezintă, cu responsabilitate. Situația este specială și nu am nicio problemă să părăsesc fotbalul.”

Jucătorul din Valencia a disputat 122 de meciuri cu clubul, în cadrul căruia și-a petrecut întreaga carieră profesională, punctată de titlul din Cupa Spaniei în 2019. „Acum câțiva ani, am fost intervievat pe teren și am fost întrebat dacă intenționez să părăsesc Valencia. Am răspuns că obiectivul meu era să rămân toată viața și să câștig un trofeu într-o zi”, povestește el. „Sunt foarte fericit pentru că îmi place să-mi țin promisiunile și acest lucru s-a realizat. În acea zi, am dat cu toții 100% și de aceea am câștigat. A fost o zi minunată. Sunt emoționat când mă gândesc la asta.”

Printre momentele sale cele mai memorabile, Jaume Doménech păstrează și o amintire de neuitat despre debutul său, pe 12 septembrie 2015, împotriva echipei Gijón. „Este o dată care îmi este foarte dragă. Mi-a fost foarte greu să ajung până acolo, am dat tot ce am avut în mine și a fost cu adevărat special.”

