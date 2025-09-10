A scris istorie pentru PSG, iar acum își deschide muzeul. Cine este fotbalistul

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 20:18
131 citiri
A scris istorie pentru PSG, iar acum își deschide muzeul. Cine este fotbalistul
Javier Pastore. Foto: X / @Paristeamfr

Fostul jucător al echipei Paris Saint-Germain, Javier Pastore, doreşte să împărtăşească experienţa sa de viaţă cu locuitorii oraşului său natal, Córdoba, din Argentina, prin deschiderea unui muzeu.

Retras din activitate şi stabilit la Madrid, Javier Pastore va deschide un muzeu al sportului în Córdoba, Argentina. „Vreau să le ofer oamenilor din oraşul meu posibilitatea de a împărtăşi experienţa mea de viaţă şi să le pun la dispoziţie un spaţiu unde să poată admira tricourile marilor jucători pe care i-am întâlnit”, explică fostul mijlocaş internaţional argentinian.

„Dar nu doar tricouri de fotbal. Vor fi şi articole purtate de jucători de tenis, piloţi de MotoGP etc. Am o mulţime de lucruri din toate sporturile pe care le-am păstrat datorită cunoştinţelor pe care mi le-am făcut. Am peste 500 de tricouri”, a spus el.

Pastore (36 de ani) adaugă zâmbind: „Acum sunt şi mai rău. Oriunde merg, cer tricouri. Când băieţii (intendenţii) din Paris mă văd venind la un meci, îmi spun imediat: „Ok, ştim ce tricou vrei!” Îmi face mare plăcere să fac asta pentru oraşul meu, Córdoba”.

Pastore a trecut în carieră pe la cluburile Palermo, Paris SG şi AS Roma, având 29 de selecţii şi două goluri marcate pentru naţionala Argentinei.

Gest uriaș făcut de Edinson Cavani. Ce a făcut pentru un jurnalist din Uruguay
Gest uriaș făcut de Edinson Cavani. Ce a făcut pentru un jurnalist din Uruguay
Jurnalistul uruguayan Rafa Cotelo a povestit, marți, cum Edinson Cavani, care joacă la Boca Juniors, i-a salvat fiica adolescentă, care avea nevoie de o operație chirurgicală foarte...
„Nu e vina mea”. Haaland a marcat de cinci ori în poarta Moldovei, iar apoi și-a cerut scuze
„Nu e vina mea”. Haaland a marcat de cinci ori în poarta Moldovei, iar apoi și-a cerut scuze
Portarul Republicii Moldova, Cristian Avram, a încasat, marți seară, unsprezece goluri de la Norvegia (11-1), dintre care cinci de la Erling Haaland. O cvintuplă pentru care atacantul central...
#fotbal extern, #Javier Pastore, #muzeu , #istoria fotbalului
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut dupa ce "a bombardat" cu mesaje o femeie casatorita! "Poate e disperat". La 22 de ani, are 14.000.000 $ in cont
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Primul semn ca Lucescu va parasi echipa nationala. Decizia lui Burleanu + Gica Hagi!
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gest uriaș făcut de Edinson Cavani. Ce a făcut pentru un jurnalist din Uruguay
  2. Start perfect de campionat pentru CSM București. „Tigroaicele” urcă pe primul loc în clasament
  3. A scris istorie pentru PSG, iar acum își deschide muzeul. Cine este fotbalistul
  4. „Nu e vina mea”. Haaland a marcat de cinci ori în poarta Moldovei, iar apoi și-a cerut scuze
  5. Personaje din fotbalul românesc, desființate de Mircea Lucescu: "Un escroc ordinar și un grup de avortoni"
  6. Mircea Lucescu îl atacă pe Mihai Stoica: „Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează?”
  7. Mircea Lucescu a făcut anunțul în direct: "Cedez locul imediat"
  8. Kylian Mbappe, dezgustat de lumea fotbalului: francezul și-ar dori ca viitorii lui copii să urască acest sport
  9. "Nu se poate să îl ai pe Mitriță și să nu îl folosești, ăsta era meciul lui. Îl critic pe Lucescu și apoi mă duc să-mi trag două palme"
  10. "Atmosferă de înmormântare" Oficialul FRF a dezvăluit ce s-a întâmplat după meciul cu Cipru și decizia în cazul Lucescu

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre