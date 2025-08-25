Scandal uriaș. Ce a făcut tatăl lui Bellingham, după ce fiul său a fost schimbat la pauză

Tatăl și fratele lui Jude Bellingham. Foto: X / @joaopedro_0_9

După egalul înregistrat de Borussia Dortmund la Sankt Pauli duminică (3-3), Mark Bellingham i-a comunicat lui Sebastian Kehl, directorul tehnic, nemulțumirea sa față de faptul că fiul său, Jobe, a fost schimbat la pauză.

Jude Bellingham a lăsat în urmă trei ani și 127 de milioane de euro după ce a părăsit Borussia Dortmund. Aventura fratelui său nu începe însă în aceleași condiții, după o pregătire de vară reușită. În timp ce BVB a fost egalată în ultima parte a meciului de Sankt Pauli (3-3) în prima etapă a Bundesligii, duminică, Jobe Bellingham (19 ani) a fost înlocuit la pauză de Niko Kovac. O decizie percepută ca o jignire de tatăl său, Mark Bellingham.

Potrivit Sky Sport și The Times, fostul fotbalist englez a pătruns în zona vestiarului după meci pentru a-și aștepta fiul. Prezența sa și a soției sale, Denise, nu ar fi fost pe placul conducerii, și ar fi urmat o discuție aprinsă. Tatăl și consilierul lui Jobe s-ar fi plâns lui Sebastian Kehl, directorul tehnic, de înlocuirea fiului său și de jocul prea „prudent” al echipei.

„Suntem cu toții dezamăgiți de rezultatul de ieri”, a declarat directorul sportiv al echipei Dortmund. „Cu toate acestea, zona (vestiarelor) este și rămâne rezervată jucătorilor, antrenorilor și conducerii, nu familiilor și agenților. Acest lucru nu se va mai repeta. Am informat în mod clar persoanele implicate”, a spus el.

