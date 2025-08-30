Mourinho a făcut o avere doar din concedieri! Ce sumă a adunat lusitanul, după ce a fost dat afară de șapte ori. Chelsea, United și Real i-au plătit fiecare 20 de milioane de euro doar ca să plece

Antrenorul Jose Mourinho ar fi primit aproximativ 108 milioane de euro în plăți compensatorii de la începutul carierei sale de antrenor, informează cotidianul Record.

Jose Mourinho a fost demis de la conducerea echipei Fenerbahçe Istanbul și ar fi primit aproximativ 15 milioane de euro din partea clubului turc. Cotidianul Record a făcut o radiografie a carierei lui The Special One și a calculat că, în 25 de ani de antrenorat petrecuți în Portugalia, Anglia, Italia, Spania și Turcia, tehnicianul lusitan a fost demis de șapte ori.

Adunând toate indemnizațiile de concediere de când Mourinho a început să activeze ca antrenor principal, în 2000, publicația din Lisabona a ajuns la 108 milioane de euro câștigați.

Când a fost forțat să plece de la Manchester United, în decembrie 2018, Mourinho ar fi primit un cec de 22 de milioane de euro, cel mai mare venit de până acum. Chelsea i-ar fi plătit 20,9 milioane de euro când a fost concediat în 2007, iar Real Madrid a completat podiumul cu un cec de 19,7 milioane de euro șase ani mai târziu. AS Roma i-a plătit 3,5 milioane de euro pentru a se despărți de el în 2024, iar ultima pe listă este Fenerbahçe, cu 15 milioane.

