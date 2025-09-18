Jose Mourinho, gata să semneze cu echipa care l-a eliminat din Liga Campionilor: „Ce antrenor ar refuza?

Tehnicianul Jose Mourinho a confirmat că este interesat să antreneze echipa Benfica Lisabona, rămasă fără antrenor după demiterea lui Bruno Lage.

El a confirmat că a acceptat să se întoarcă la Benfica, la 25 de ani după ce și-a făcut debutul acolo. „Înainte de a urca în avion, m-au întrebat dacă sunt interesat [să antrenez Benfica]. Am răspuns că da. Benfica m-a contactat oficial. Le-am spus că sunt în străinătate și că, la întoarcerea în Portugalia, voi fi încântat să discut cu ei. Când mi s-a prezentat posibilitatea de a antrena Benfica, nu am ezitat: sunt interesat. (...) Ce antrenor ar refuza Benfica? Eu nu.”

Mourinho a avut deja o scurtă perioadă la stadionul Luz, la începutul carierei sale de antrenor, la sfârșitul anului 2000. Atunci a fost demis după aproximativ zece meciuri, înainte de a reveni la Leiria și de a cunoaște apoi primele succese cu FC Porto, între 2002 și 2004.

Benfica Lisabona l-a demis pe antrenorul Bruno Lage în urma înfrângerii în fața formației azere Qarabag (2-3), marți seara, la Lisabona, în Liga Campionilor.

