Decizia luată de Joshua Kimmich. Cu ce se va ocupa după ce se va retrage din fotbal

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 14:13
178 citiri
Decizia luată de Joshua Kimmich. Cu ce se va ocupa după ce se va retrage din fotbal
Joshua Kimmich, căpitan Bayern FOTO X Fabrizio Romano

Căpitanul echipei naționale de fotbal a Germaniei, Joshua Kimmich, și-a deschis propria academie de fotbal în orașul său natal, Rottweil, relatează DPA.

Copiii de la 8 la 14 ani vor avea oportunitatea de a se antrena la cel mai înalt nivel, fără a fi nevoiți să-și părăsească familiile.

Ceremonia de deschidere este programată pentru duminică și va începe cu un cantonament la care vor participa 120 de băieți și fete.

''Am experiență în ceea ce privește cât este de important să ai condițiile potrivite pentru a te dezvolta, atât din punct de vedere fizic, cât și personal'', a afirmat Kimmich într-un comunicat.

Din aceste motive, Kimmich dorește să le ofere tinerilor talentați din regiunea sa natală această șansă. Academia ar trebui să fie un loc ''în care copiii să-și poată urma visurile în fotbal fără a fi nevoiți să-și părăsească familiile''.

Proiectul mijlocașului lui Bayern München, susținut de parteneri locali, include cantonamente, antrenamente individuale și turnee. Academia va concura, cu echipele sale, contra altor formații juvenile din Germania.

#fotbal extern, #Joshua Kimmich, #Germania , #stiri fotbal
