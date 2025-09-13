Accidentare groaznică pentru fostul jucător al lui Dinamo. Homawoo s-a prăbușit pe teren și a avut o criză de epilepsie VIDEO

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 16:43
209 citiri
Accidentare groaznică pentru fostul jucător al lui Dinamo. Homawoo s-a prăbușit pe teren și a avut o criză de epilepsie VIDEO
Accidentare groaznică suferită de Homawoo. Foto: X / @Standard_RSCL

Fostul jucător dinamovist Josue Homawoo s-a accidentat grav la un duel aerian vineri seară, la meciul dintre echipa sa, Standard Liege, şi FC Malines, din campionatul Belgiei.

După doar zece secunde de joc, Homawoo a avut un duel aerian cu Bafdili. Fundaşul echipei FC Malines l-a lovit violent în cap pe adversarul său, care a căzut la pământ.

După cum a declarat antrenorul Vincent Euvrard în conferinţa de presă de după meci, fundaşul său, care a fost scos de pe teren cu targa, a suferit o comoţie cerebrală şi a avut o criză de epilepsie.

Sâmbătă dimineaţă, Standard a dat veşti despre jucătorul său. „Josué Homawoo se află la urgenţele CHU din Liège, unde va rămâne sub observaţie cel puţin până mâine. Primele examinări sunt liniştitoare şi nu au evidenţiat nicio leziune sau hematom la nivelul craniului şi al coloanei cervicale. În următoarele zile vor fi efectuate examinări suplimentare”, scrie clubul din Liège pe site-ul său.

Durata indisponibilităţii sale va fi evaluată în următoarele ore şi zile.

Şi clubul Dinamo a transmis un mesaj de încurajare pentru jucătorul togolez, care a jucat la dinamovişti în perioada 2023/2025.

Decizia radicală luată de Pep Guardiola, după nouă ani la Manchester City: „Clubul are nevoie de o schimbare.”
Decizia radicală luată de Pep Guardiola, după nouă ani la Manchester City: „Clubul are nevoie de o schimbare.”
Tehnicianul Pep Guardiola nu are niciun gând să plece de la Manchester City, mai ales după rezultatele mai puţin bune din sezonul trecut. „Nu voi rămâne la Manchester City dacă simt că...
Statuie dezvăluită în fața stadionului lui Bayern. Cine este fotbalistul omagiat
Statuie dezvăluită în fața stadionului lui Bayern. Cine este fotbalistul omagiat
Clubul german Bayern München a dezvelit vineri o statuie a lui Franz Beckenbauer, ca un omagiu adus legendei grupării bavareze şi a fotbalului german. Statuia lui Franz Beckenbauer a fost...
#fotbal extern, #josue homawoo, #Dinamo , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Are o avere de 250 de milioane de euro si 5 copii, dar a decis sa nu le lase nimic! "Sunt banii mei, doar ai mei!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gica Hagi a zis "Da" si revine! Prima reactie: "Ma duc cu drag. Am acceptat-o pentru ca sunt liber"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șoc în rugby! Cea mai mare națională din lume a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie, pe teren propriu
  2. Accidentare groaznică pentru fostul jucător al lui Dinamo. Homawoo s-a prăbușit pe teren și a avut o criză de epilepsie VIDEO
  3. Decizia radicală luată de Pep Guardiola, după nouă ani la Manchester City: „Clubul are nevoie de o schimbare.”
  4. Îl așteaptă "la cotitură" pe Chivu! Marele antrenor care pândește demiterea românului
  5. Părere tranșantă despre eventuala numire a lui Hagi: "Regele" trebuie ținut departe de națională!
  6. Statuie dezvăluită în fața stadionului lui Bayern. Cine este fotbalistul omagiat
  7. Alexandru Chipciu, șocat de ce a auzit în legătură cu Mircea Lucescu: "Doamne ferește! Suntem în 2025"
  8. Au scăpat de Ten Hag și le merge bine! Victorie mare pentru Leverkusen, la debutul lui Hjulmand
  9. Legendarul Edgar Davids, victimă a unui furt spectaculos comis de fosta sa iubită. Cum și-a dat seama că e înșelat
  10. Mesaj clar pentru Dan Șucu din partea antrenorului de la Rapid: "Am mai spus-o și o repet"