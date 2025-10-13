L-a dat afară pe Lionel Messi de la Barcelona, iar acum șochează: „Sperăm să îi putem aduce omagiul pe care îl merită”

Preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, a asigurat că are o relaţie bună cu Lionel Messi şi că intenţionează să organizeze un omagiu pentru octuplul câştigător al Balonului de Aur, cu care povestea s-a încheiat neplăcut în 2021.

Joan Laporta s-a confesat în mod intim în cadrul emisiunii „Bestial” difuzată de postul catalan 3Cat. Preşedintele Barça a acceptat chiar să se supună unui interogatoriu surprinzător în care trebuia să răspundă spontan între două propuneri.

La întrebarea „sex sau bani”, el nu a ezitat: „Nu e nevoie să răspund, sexul. Sexul înseamnă sănătate”, a spus el, printre alte mărturisiri destul de neaşteptate. „Nu sunt nici inteligent, nici sexy, sunt inteligent şi atrăgător”, a spus el, sau „Nu ştiu dacă sunt un partener bun, dar sunt un partener bun pentru relaţii instabile”...

Liderul catalan a vorbit şi despre rolul său de preşedinte, pe care îl ocupă din 2021 (după un prim mandat între 2003 şi 2010). Imediat după ce a fost ales, a trebuit să gestioneze cazul controversat al lui Lionel Messi, al cărui contract nu a putut fi reînnoit din cauza situaţiei financiare precare a clubului. Câştigătorul a opt Balonuri de Aur, care s-a alăturat atunci PSG, a rămas cu o mare ranchiună care încă nu s-a atenuat. Dar Laporta asigură că are relaţii bune cu argentinianul şi încă intenţionează să-i aducă un omagiu.

El a dezvăluit acest lucru în urma întrebării „Cruyff sau Messi, cine este Dumnezeu?”. „Cruyff”, a răspuns el, fără a avea grijă să-l menajeze pe argentinian. „Messi şi cu mine am avut o relaţie foarte bună. Când nu i-am reînnoit contractul, aceasta s-a deteriorat, dar apoi am reuşit să o refacem mai mult sau mai puţin. Sperăm să îi putem aduce omagiul pe care îl merită.”

Laporta a făcut o autocritică cu privire la caracterul său uneori furtunos. „Trebuie să-mi controlez accesele de furie, pentru că sunt pasionat”, a declarat el. „Când sunt supărat, sunt ca o sticlă de cava (vin spumant catalan): explodez, dar nu durează mult. Nu port pică. Nu trăim cu resentimente.”

A spus ceva mai multe despre modul în care îşi trăia rolul. „Un preşedinte al Barça trebuie să fie responsabil şi să spună adevărul, pentru că Barça are un singur cuvânt”, explică el. „Nu putem crede pe toată lumea, dar ceilalţi trebuie să ne creadă. Şi pentru asta, trebuie să ne ţinem de cuvânt. Mai presus de toate, trebuie să iubim Barça şi oamenii săi şi să punem întotdeauna interesele Barcelonei şi ale celorlalţi înaintea intereselor noastre.”

În cele din urmă, el l-a lăudat pe antrenorul Hansi Flick: „Flick este un gladiator, seamănă cu Russell Crowe. Este o descoperire excelentă, un antrenor de înalt nivel. Este accesibil şi empatic. Este foarte germanic, foarte exigent, nu poţi să-i schimbi planurile, dar, în acelaşi timp, are o mare sensibilitate. Mă simt foarte confortabil şi foarte fericit cu el.”

