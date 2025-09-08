Veste mare pentru Real Madrid. A fost vedeta echipei, iar acum revine la echipă

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 21:26
162 citiri
Veste mare pentru Real Madrid. A fost vedeta echipei, iar acum revine la echipă
Jude Bellingham FOTO X Fabrizio Romano

Revenirea lui Jude Bellingham la antrenamentele colective ale Real Madrid se conturează. Presa spaniolă indică faptul că mijlocașul englez ar putea relua încă din această săptămână antrenamentele cu grupul în mod parțial, în special exercițiile cu mingea.

După o pauză de patru zile, legată în special de pauza internațională, clubul spaniol va relua antrenamentele luni după-amiază la Valdebebas, sediul Realului din suburbia Madridului. Și vestea bună a unei reintegrări treptate ar putea veni foarte repede.

La 16 iulie, Jude Bellingham a fost operat pentru o problemă recurentă la umărul stâng, imediat după eliminarea Realului de către Paris-SG în semifinalele Cupei Mondiale a Cluburilor (4-0 pentru PSG), pe 9 iulie.

Deși recuperarea jucătorului s-a desfășurat fără probleme, staff-ul tehnic al Realului nu va risca nimic în ceea ce privește revenirea sa pe teren, aliniindu-l doar atunci când va fi 100% recuperat.

