Arbitrul care l-a insultat public pe Klopp și-a recunoscut vina. A fost suspendat imediat

David Coote, arbitrul englez care apare în filmuleţe în care îl insultă pe fostul antrenor al lui Liverpool, Jürgen Klopp, a recunoscut că imaginile sunt reale, potrivit Daily Mirror.

Acest lucru exclude posibilitatea ca extrasele video în cauză, care au fost clar filmate într-un cadru privat, să fi fost falsificate sau modificate cu ajutorul inteligenţei artificiale. Cu toate acestea, arbitrul ar fi declarat că nu îşi aminteşte să fi făcut aceste remarci, care se crede că datează de mai mulţi ani.

Arbitrul în vârstă de 42 de ani, care oficiază în Premier League din 2018, l-a numit pe fostul manager al lui Liverpool „german de rahat şi arogant" în două videoclipuri care au apărut pe reţelele sociale.

Professional Game Match Officials Board a anunţat deschiderea unei „anchete aprofundate” şi suspendarea lui David Coote „cu efect imediat”.

David Coote a arbitrat şase meciuri de Premier League în acest sezon. Ultimul său meci, pe 9 noiembrie, a fost între Liverpool şi Aston Villa. Reds au câştigat cu 2-0.

Sezonul trecut, el a arbitrat Liverpool lui Jürgen Klopp o dată în campionat. A fost pe 31 martie. Jucătorii antrenorului german s-au impus cu 2-1 în faţa lui Brighton.

5 points clear at the top and David Coote is about to lose his job. Jurgen Klopp this one is for you ❤️ https://t.co/U0PnZTADNI