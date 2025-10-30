Juventus are un nou antrenor. Fostul selecționer al Italiei are un tatuaj cu sigla lui Napoli

Clubul italian Juventus Torino a anunţat joi că Luciano Spalletti este noul antrenor. Acesta îi succede lui Igor Tudor, care a fost demis luni.

Luciano Spalletti (66 de ani) a semnat joi seara un contract până la finalul sezonului 2025-2026 cu gruparea italiană Juventus Torino. Conform presei italiene, contractul lui Spalletti va fi reînnoit automat dacă echipa se califică pentru Liga Campionilor.

Spalletti se află la primul mandat pe banca lui Juventus, el pregătind până acum pe Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, AS Roma, Zenit St Petersburg, Inter Milano, Napoli şi naţionala Italiei.

După nouă etape, Juventus Torino se află pe locul al 7-lea în Serie A, cu 15 puncte, în afara locurilor de cupe europene.

Primul meci în care Spalletti va sta pe banca „Bătrânei Doamne” va fi sâmbătă, la Cremona, împotriva echipei locale, Cremonese.

