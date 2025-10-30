Juventus are un nou antrenor. Fostul selecționer al Italiei are un tatuaj cu sigla lui Napoli

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 21:39
115 citiri
Juventus are un nou antrenor. Fostul selecționer al Italiei are un tatuaj cu sigla lui Napoli
Selecționerul Luciano Spalletti FOTO X @theitalyfocus

Clubul italian Juventus Torino a anunţat joi că Luciano Spalletti este noul antrenor. Acesta îi succede lui Igor Tudor, care a fost demis luni.

Luciano Spalletti (66 de ani) a semnat joi seara un contract până la finalul sezonului 2025-2026 cu gruparea italiană Juventus Torino. Conform presei italiene, contractul lui Spalletti va fi reînnoit automat dacă echipa se califică pentru Liga Campionilor.

Spalletti se află la primul mandat pe banca lui Juventus, el pregătind până acum pe Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, AS Roma, Zenit St Petersburg, Inter Milano, Napoli şi naţionala Italiei.

După nouă etape, Juventus Torino se află pe locul al 7-lea în Serie A, cu 15 puncte, în afara locurilor de cupe europene.

Primul meci în care Spalletti va sta pe banca „Bătrânei Doamne” va fi sâmbătă, la Cremona, împotriva echipei locale, Cremonese.

Probleme la PSG: jucătorul care a făcut spectacol în finala Champions League s-a accidentat
Probleme la PSG: jucătorul care a făcut spectacol în finala Champions League s-a accidentat
Fotbalistul francez Desire Doue (Paris SG) s-a accidentat miercuri, în timpul meciului cu Lorient, şi va absenta de pe teren timp de câteva săptămâni, a anunţat joi gruparea pariziană....
Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski. Cine este atacantul dorit de catalani
Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski. Cine este atacantul dorit de catalani
La 37 de ani, Robert Lewandowski trăieşte probabil ultima său sezon cu FC Barcelona. Atacantul polonez ar urma să plece la sfârşitul verii viitoare, la expirarea contractului său. Pentru a-l...
#fotbal extern, #juventus, #Luciano Spalletti , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
PATRU barbati s-au napustit asupra lui Andrei, in plina strada! Imaginile au fost facute publice. Surprinzator: ce a facut victima
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a donat 2.000.000 Euro, apoi a fost interzis! Anuntul Patriarhiei: "Au atras atentia in mod repetat"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fraudă uriașă la Federaţia Internaţională de Atletism: angajații au furat milioane de euro
  2. Juventus are un nou antrenor. Fostul selecționer al Italiei are un tatuaj cu sigla lui Napoli
  3. S-a încheiat seria de victorii consecutive ale Botoșaniului. Rezultatul obținut cu Farul, în cupă
  4. S-a încheiat UTA - Petrolul în Cupa României, în grupă cu FCSB și U Craiova
  5. Ar fi meciul secolului! Floyd Mayweather și Manny Pacquiao, aproape de un nou meci, după spectacolul din 2015
  6. Probleme la PSG: jucătorul care a făcut spectacol în finala Champions League s-a accidentat
  7. Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski. Cine este atacantul dorit de catalani
  8. S-a terminat Concordia Chiajna - Hermannstad, în Cupa României
  9. Motivul emoționant pentru care fostul mare fotbalist se retrage din televiziune
  10. E oficial. Cine e fostul selecționer care a preluat-o pe CFR Cluj

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...