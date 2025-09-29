Acuzații grave aduse lui Karim Benzema. L-ar fi „lucrat” pe antrenorul francez de la Al-Ittihad

Acuzații grave aduse lui Karim Benzema. L-ar fi „lucrat” pe antrenorul francez de la Al-Ittihad
Presa saudită susţine că atacantul Karim Benzema ar fi jucat un rol în decizia de a-l concedia pe antrenorul Laurent Blanc după înfrângerea echipei Al-Ittihad în faţa formaţiei Al-Nassr, dar un purtător de cuvânt al clubului a negat oficial această informaţie.

Ajuns pe banca Al-Ittihad în vara anului 2024 şi campion al Arabiei Saudite anul trecut, tehnicianul francez a fost demis de clubul din Riad sâmbătă, la câteva ore după înfrângerea echipei sale în faţa Al-Nassr şi Cristiano Ronaldo (0-2). Prima în campionat în acest an, după trei victorii consecutive.

„Consiliul de administraţie al clubului îi adresează sincere mulţumiri pentru eforturile depuse în perioada trecută şi îi urează mult succes în colaborările viitoare”, se arată într-un comunicat al clubului.

Potrivit publicaţiei saudite Arriyadiyah, Karim Benzema ar fi jucat un rol în demiterea antrenorului său, în urma unei şedinţe care a avut loc sâmbătă seara, între orele 22:00 şi 24:00. Conducerea ar fi ascultat părerea atacantului francez, căpitanul echipei. O sursă ar fi explicat presei că se lucrează deja la găsirea unui succesor pentru Laurent Blanc, în timp ce Hassan Khalifa va asigura interimatul împotriva echipei Shabab Al-Ahli, marţi, la Jeddah, pentru a doua etapă a Ligii Campionilor Asiatice.

Însă un purtător de cuvânt al clubului a negat o eventuală implicare a lui Benzema în plecarea fostului selecţioner al echipei Bleus, relatează un jurnalist local.

Presa saudită anunţă că indemnizaţia de concediere a lui Laurent Blanc corespunde cu patru până la cinci luni de salariu. Salariul său la Al-Ittihad era de aproximativ 4 milioane de euro pe an. Prin urmare, el ar putea primi între 1,3 şi 1,6 milioane de euro indemnizaţie, în condiţiile în care contractul său era valabil până în iunie 2026.

Câştigătoare a dublei cupă-campionat anul trecut, Al-Ittihad ocupă în continuare locul al treilea în Saudi Pro League, la trei puncte de Al-Nassr, şi a pierdut primul său meci din Liga Campionilor Asiatice împotriva Al-Wahda (1-2). În total, Blanc a condus 46 de meciuri cu Al-Ittihad, înregistrând 34 de victorii, 6 egaluri şi 6 înfrângeri.

