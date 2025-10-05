Decizia luată în privința lui Kylian Mbappé, după accidentare BREAKING NEWS

Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 16:42
Kylian Mbappe FOTO X Real Madrid

Atacantul Kylian Mbappé se va prezenta la reunirea lotului selecționatei de fotbal a Franței, luni în cantonamentul de la Clairefontaine, în ciuda accidentării la glezna dreaptă pe care a suferit-o sâmbătă în cursul meciului Real Madrid - Villarreal (3-1) din campionatul Spaniei, informează L'Equipe.

Mbappé a marcat cel de-al treilea gol al madrilenilor, în minutul 81, înainte de a părăsi terenul câteva minute mai târziu, acuzând dureri la glezna respectivă, la care a mai avut probleme și înaintea meciului de sâmbătă.

Căpitanul Les Bleus se alătură lotului condus de selecționerul Didier Deschamps, deși conducătorii madrileni ar fi preferat ca Mbappé să rămână în capitala Spaniei.

Staff-ul naționalei Franței va evalua starea atacantului lui Real, înainte de a lua o decizie în privința utilizării acestuia în cele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale ediția 2026, împotriva Azerbaidjanului (10 octombrie) și Islandei (13 octombrie).

Destinație surpriză: unde ar putea ajunge fostul selecționer al Italiei
Luciano Spalletti, fostul selecționer al Italiei, a primit o ofertă tentantă de la Al-Sadd, cel mai titrat club de fotbal din Qatar, anunță site-ul italian Tuttomercatoweb. Spalletti a luat...
Fost mare fotbalist, arestat pentru agresiune sexuală asupra unei minore
Fostul internațional mexican Omar Bravo, cel mai bun marcator din istoria clubului Chivas Guadalajara, a fost arestat sâmbătă în Mexic, în statul Jalisco, fiind suspectat de agresiune...
