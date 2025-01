„Mbappé îl invidia un pic pe Messi”. Neymar, detalii despre un conflict din vestiarul lui PSG

Brazilianul Neymar a vorbit, într-un interviu acordat lui Romario, despre perioada petrecută la PSG, el mărturisind că a observat o anumită invidie între Kylian Mbappé şi Lionel Messi, relatează RMC Sport.

Brazilianul a vorbit despre relaţia sa cu Kylian Mbappé, care a început bine înainte de venirea lui Lionel Messi în 2021, despre care el crede că a schimbat puţin comportamentul francezului.

„Nu poţi controla orgoliile”

„Obişnuiam să îl numesc pe Mbappe 'Băiatul de Aur'. Am spus că va fi unul dintre cei mai buni. L-am ajutat întotdeauna, am vorbit cu el, a venit la mine acasă şi am luat cina împreună".

Recrutaţi în acelaşi an de PSG (în 2017), lui Neymar şi Mbappé li s-a alăturat Messi patru ani mai târziu.

"Am avut câţiva ani buni împreună, dar după sosirea lui Messi, el (Mbappé) a fost un pic invidios. Şi apoi au existat câteva dispute, o schimbare de comportament".

La puţin peste un an după ce a părăsit PSG pentru Al-Hilal, Neymar analizează şi dificultăţile colective întâmpinate de parizieni, punându-le pe seama personalităţilor puternice ale vedetelor.

„Este bine să ai orgolii, dar trebuie să realizezi că nu le poţi controla”, explică el. „Nu poţi juca singur. Ai nevoie de un alt om alături de tine. Există orgolii uriaşe aproape peste tot, nu poate funcţiona. Dacă nimeni nu aleargă şi nimeni nu ajută, este imposibil să câştigi ceva”.

