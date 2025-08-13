Decizie majoră luată în Spania: ce se va întâmpla cu arbitrii din La Liga

Arbitrii din La Liga vor fi anunțați cu o zi înainte de meciuri, pentru a limita presiunile, a anunțat marți Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF), scrie L'Equipe.

Această măsură are scopul de a pune capăt săptămânilor de tensiuni și nenumăratelor presiuni asupra oficialilor în perioada premergătoare meciurilor din campionatul Spaniei.

Sezonul trecut, RFEF a trebuit deja să intervină de mai multe ori pentru a-și proteja arbitrii care au fost victime ale insultelor și amenințărilor cu moartea, cum ar fi Jose Luis Munuera Montero înaintea meciului Real Madrid - Osasuna din februarie. Oficialii au emis un comunicat în care denunțau 'ura și violența verbală cu care (aceștia) trebuie să-și desfășoare munca în fiecare weekend'.

Clubul madrilen a exercitat din nou presiuni violente prin intermediul canalului său, Real Madrid TV, în perioada premergătoare finalei Cupei Spaniei împotriva lui FC Barcelona, de la sfârșitul lunii aprilie. Împins la limită, arbitrul Ricardo de Burgos Bengoetxea a izbucnit în lacrimi în timpul unei conferințe de presă.

