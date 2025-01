„Am reușit să fiu un maghiar onest și un cetățean român corect”. Ladislau Boloni, discurs lacrimogen despre cariera lui

Ladislau Boloni este unul dintre cei mai mari antrenori români din istorie. Printre altele, el este omul care l-a promovat în fotbalul mare pe Cristiano Ronaldo.

Născut la Târgu Mureș, Boloni a fost premiat recent la Gala Sportului Maghiar, pentru performanțele din cariera sa. Evenimentul a avut loc la Opera de Stat Maghiară din Budapesta, unde antrenorul de 71 de ani a fost aplaudat de toată sala.

După ce a primit premiul, fostul selecționer al naționalei României a avut un discurs în care nu a ascuns faptul că, deși s-a născut în România, se simte, în același timp, și maghiar.

„Este emoționantă această primire. Privind înapoi la cariera mea, simt că am reușit să fiu, în același timp, un maghiar onest și un cetățean român corect.

Nu am reprezentat niciodată culorile maghiare, dar poate totuși am făcut ceva pentru ele. Ceva ce am reușit să realizez prin genele și educația mea. Să păstrez cele două puncte deasupra literei «o»”, a declarat Bölöni la eveniment, potrivit m4sport.hu.

