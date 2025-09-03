Declarație șocantă! Lamine Yamal crede că Balonul de Aur ar trebui să ajungă la doi jucători ce nu au fost nominalizați

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 12:43
142 citiri
Lamine Yamal FOTO X Barcelona

Lamine Yamal (18 ani) nu ascunde ambiția sa de a câștiga Balonul de Aur, pentru care în acest an este unul dintre marii favoriți, alături de Ousmane Dembélé. Dar i l-ar da lui Neymar sau lui Lionel Messi dacă nu ar câștiga trofeul anul acesta.

Într-un interviu acordat postului de televiziune spaniol RTVE, vedeta de la FC Barcelona își asumă ambiția de a obține premiul individual în 2025. Atacantul este unul dintre cei doi mari favoriți, alături de francezul Ousmane Dembélé, care a câștigat aproape totul cu PSG (cu excepția Cupei Mondiale a Cluburilor, încheiată cu o înfrângere în finală).

Întrebat despre această ambiție, Lamine Yamal a răspuns inițial evaziv, explicând că vrea să câștige „Liga Campionilor”. „Da, în cele din urmă, ambele”, s-a corectat el, adăugând Balonul de Aur pe lista dorințelor sale.

„Ambele sunt un vis, mai ales pentru Barça, Liga Campionilor ar fi incredibilă. Evident, Balonul de Aur, toți jucătorii vor să-l câștige, iar cei care spun contrariul mint. Să fii acolo la 18 ani, cred că este ceva de apreciat și sper că se va întâmpla.”

Și dacă nu ar fi ales el, starul Barcelonei nu ar vota pentru Ousmane Dembélé. El menționează alți doi „favoriți”, care însă nu au șanse să fie recompensați anul acesta: „Neymar și Messi”, răspunde el. „I-aș da unul lui „Ney”. Cred că îl merită. Ney din perioada în care juca la Barça sau la Paris ar câștiga fără îndoială astăzi. Mi-ar fi plăcut să câștige, și Messi, desigur, pentru că este cel mai bun din istorie.”

Lamine Yamal a format o relație strânsă cu Neymar – fostul idol al Barçei, acum la Santos (Brazilia) – petrecând câteva zile de vacanță la casa acestuia din Brazilia. În ianuarie, el a mărturisit că starul brazilian a fost întotdeauna idolul său. „Aveam 5 ani când l-am văzut la Santos, 7 ani când l-am văzut în persoană la FC Barcelona, pe Camp Nou. A fost incredibil să-l văd. Da, este adevărat că și Messi era incredibil. Dar el era cu totul altceva. Neymar a fost întotdeauna idolul meu. Este o vedetă, o legendă a fotbalului”, a declarat el pentru CNN.

Lionel Messi (Inter Miami) deține recordul de trofee Balonul de Aur câștigat (8).

Messi și Neymar nu se află pe lista nominalizaților în acest an.

