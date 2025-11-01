Lamine Yamal, lăsat de iubita-cântăreață la câteva zile după ce a pierdut în El Clasico: „Nu mai suntem împreună”

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 22:07
141 citiri
Lamine Yamal, lăsat de iubita-cântăreață la câteva zile după ce a pierdut în El Clasico: „Nu mai suntem împreună”
Lamine Yamal și Nicki Nicole. Foto: X / @BarcaUniversal

Lamine Yamal a mai primit o lovitură, la câteva zile după ce FC Barcelona, echipa lui, a pierdut meciul cu Real Madrid, în care el a avut o prestație modestă.

Fotbalistului nu îi merge prea bine nici pe plan personal. După o relație de câteva luni, el și cântăreața Nicki Nicole s-au despărțit. Artista a anunțat asta într-un mesaj trimis lui Jordi Martin, jurnalist.

”Bună, Jordi. Nu prea-mi stă în caracter să fac asta, dar voiam doar să clarific faptul că eu și Lamine nu mai suntem împreună de câteva zile, de când am plecat din Barcelona.

Am vrut să spun pentru că am văzut că sunt zvonuri despre o presupusă infidelitate. Crede-mă, dacă cineva m-ar fi înșelat, aș fi prima care ar ieși să clarifice totul, așa cum am făcut în trecut.

Înțeleg că asta e meseria ta. Nu voiam să ies, dar am vrut să clarific. Dacă vrei să spui, nu e nicio problemă, dar te rog să nu publici conversația, pentru că nu vreau să continui să mai vorbesc despre subiect”, este mesajul citit de Jordi Martin, care ar fi de la Nicki Nicole, citat de La Opinion.

La rândul lui, și fotbalistul a confirmat despărțirea: „Nu mai suntem împreună. Nu a fost vorba de nicio infidelitate. Pur și simplu ne-am despărțit, asta e tot. Tot ce apare acum nu are nicio legătură cu relația noastră”.

Yamal a adunat trei goluri și cinci pase de gol, în opt meciuri jucate la Barcelona în acest sezon.

#fotbal extern, #lamine yamal, #fc barcelona, #nicki nicole , #stiri fotbal
