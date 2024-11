Un fost coleg de echipă a devenit antrenorul lui Messi

Inter Miami, echipa patronată de David Beckham şi la care evoluează Lionel Messi, a anunţat, marţi, numirea fostului internaţional argentinian Javier Mascherano în funcţia de antrenor.

Mascherano îl înlocuieşte pe Gerardo Martino, care a demisionat săptămâna trecută „din motive personale”. Fostul mijlocaş argentinian va antrena jucători care i-au fost coechipieri la Barça, printre care Messi, Luis Suarez, Jordi Alba şi Sergio Busquets.

Mascherano a antrenat până acum echipa U-20 a Argentinei, precum şi echipa olimpică, pe care a condus-o până în sferturile de finală.

