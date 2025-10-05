Messi face spectacol în MLS: Inter Miami e pe podium VIDEO

Leo Messi FOTO X @FabrizioRonews

Datorită celor trei pase decisive ale lui Lionel Messi şi dublelor lui Jordi Alba şi Tadeo Allende, Inter Miami s-a impus în faţa echipei New England Revolution (4-1) şi urcă pe podiumul Conferinţei Est din MLS.

Messi a oferit pasele decisive pentru golurile lui Allende (32 şi 60) şi Alba (45+3).

Alba a mai înscris în minutul 63, în timp ce pentru New England Revolution a punctat Turgeman (59).

Victoria vine după două meciuri fără victorie în MLS, iar Messi şi colegii săi ocupă locul al treilea în Conferinţa Est, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

La finalul întâlnirii, i s-a adus un omagiu lui Sergio Busquets, care şi-a dezvăluit intenţia de a se bucura de o perioadă sabatică după ce se va retrage la sfârşitul sezonului MLS, înainte de a-şi continua cariera de antrenor.

