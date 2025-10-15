Cupa Messi: unde va avea loc și ce echipe vor participa

Argentinianul Lionel Messi a anunțat, marți, că în luna decembrie va organiza, la Miami, 'Cupa Messi', un turneu de fotbal care va reuni opt dintre cele mai bune echipe de juniori din lume, informează EFE.

'În sfârșit, vă pot spune că un turneu foarte special pentru tineri jucători promițători va avea loc la Miami, în decembrie, cu participarea celor mai bune opt cluburi din lume. Și, de asemenea, vor fi multe alte activități în acele zile. Sper să vă placă!', a transmis starul argentinian prin intermediul Instagramului.

Echipele sub 16 ani ale cluburilor FC Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, River Plate, Inter Milano, Newell's Old Boys, Chelsea și Inter Miami vor fi participantele la prima ediție a competiției, care va avea loc la Miami în perioada 9-14 decembrie, a mai precizat Messi.

Meciurile vor avea loc la bazele lui Inter Miami, incluzând Chase Stadium și Florida Blue Training Center, conform clubului din Florida la care joacă Messi.

Cele opt echipe vor fi împărțite în două grupe și vor juca minimum trei meciuri cu restul echipelor. După aceea, va urma faza eliminatorie pentru a se determina campioana ediției inaugurale.

Finala, precum și meciul pentru locurile 3-4 se vor juca pe Chase Stadium, unde Inter Miami își dispută meciurile de acasă.

