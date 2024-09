Lionel Messi a reuşit o dublă şi o pasă de gol, sâmbătă, la revenirea sa după accidentare, pentru Inter Miami în MLS, şi a fost implicat la toate golurile echipei sale în victoria cu 3-1 în faţa echipa Philadelphia Union.

Atacantul în vârstă de 37 de ani a marcat două goluri consecutive în patru minute (26, 30), înainte de a oferi un assist pentru Luis Suarez în prelungiri (90+8), după ce Philadelphia deschisese scorul prin Mikael Uhre (2).

El nu mai jucase de la victoria Argentinei în finala Copa America cu Columbia, la 14 iulie, din cauza unei accidentări la gleznă.

Ultima dată când Messi a jucat pentru Inter Miami a fost la 1 iunie.

De opt ori câştigător al Balonului de Aur, Messi a ratat şi ultimele meciuri ale Argentinei din preliminariile pentru Cupa Mondială FIFA 2026 la începutul lunii septembrie.

„Adevărul este că sunt un pic obosit, (...) nici căldura şi umiditatea din Miami nu ajută, dar chiar am vrut să revin, am stat departe de teren mult timp”, a declarat el, după meci.

LIKE HE NEVER LEFT.

Leo Messi finds the equalizer for @InterMiamiCF in style. pic.twitter.com/sC08aAVGWI