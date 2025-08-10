Surpriză! Liverpool a pierdut primul trofeu, deși a cheltuit aproape 300 de milioane de euro pe transferuri

Câștigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, a cucerit duminică trofeul Community Shield după ce a învins, pe Wembley, formația campioană, FC Liverpool, cu scorul de 3-2 după lovituri de departajare. După timpul regulamentar, scorul a fost egal, 2-2.

„Cormoranii” au deschis scorul în minutul 4, prin Ekitike, dar în minutul 15, van Dijk a comis un fault în careu asupra lui Sarr și Palace a primit penalti. A transformat Mateta și din minutul 14 a fost egal, 1-1.

Echilibrul de pe tabelă a durat însă doar patru minute, pentru că Frimpong i-a readus pe campioni în avantaj. Finalul a adus egalarea pentru londonezi, prin golul lui Ismaila Sarr, din minutul 77, și soarta trofeului s-a decis la penalti.

Liverpool a avut o serie incredibilă de ratări, prin Salah, Mac Allister și Elliott, Gakpo fiind singurul care a marcat, în timp ce pentru londonezi au ratat Eze și Sosa, dar au înscris Mateta și Sarr, iar după câte patru lovituri era 2-1 pentru Palace. Szoboszlai a egalat la doi, însă Devenny a înscris ultimul penalti și Crystal Palace a câștigat în premieră trofeul Community Shield, impunându-se în fața lui Liverpool la lovituri de departajare, cu 3-2.

Ads