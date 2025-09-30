Surpriza pregătită de fanii lui Liverpool pentru jucători, la revenirea în Istanbul

La Istanbul, jucătorii echipei Liverpool au fost treziți în noaptea de luni spre marți de artificiile fanilor Galatasaray în fața hotelului lor, înaintea celui de-al doilea meci din Liga Campionilor de marți seară.

În timp ce se aflau la Istanbul pentru a înfrunta Galatasaray în Liga Campionilor marți, somnul jucătorilor de la Liverpool a fost brusc întrerupt în jurul orei 3 dimineața.

În fața hotelului echipei engleze, suporterii Galatasaray s-au adunat și au aprins un impresionant foc de artificii, care a luminat și a răsunat în jurul clădirii.

Alexander Isak, Mo Salah, Florian Wirtz și colegii lor au trebuit să se trezească în mijlocul nopții, confruntați cu atmosfera electrizantă care îi așteaptă la Rams Park, renumit pentru fervoarea și zgomotul suporterilor săi.

Fanii turci, cunoscuți pentru cântecele și rachetele luminoase, au vrut în mod clar să lase o impresie puternică înainte de fluierul de start de marți seara, la ora 22:00.

Pe plan sportiv, Liverpool va trebui să facă față și unor absențe importante. Giovanni Leoni va fi indisponibil pentru câteva luni din cauza unei leziuni la ligamentul încrucișat anterior, în timp ce Federico Chiesa, care a marcat golul egalizator pentru Crystal Palace sâmbătă, nu a călătorit cu echipa.

