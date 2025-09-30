Surpriza pregătită de fanii lui Liverpool pentru jucători, la revenirea în Istanbul

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 15:30
117 citiri
Surpriza pregătită de fanii lui Liverpool pentru jucători, la revenirea în Istanbul
Liverpool e campioana Angliei FOTO X LFC

La Istanbul, jucătorii echipei Liverpool au fost treziți în noaptea de luni spre marți de artificiile fanilor Galatasaray în fața hotelului lor, înaintea celui de-al doilea meci din Liga Campionilor de marți seară.

În timp ce se aflau la Istanbul pentru a înfrunta Galatasaray în Liga Campionilor marți, somnul jucătorilor de la Liverpool a fost brusc întrerupt în jurul orei 3 dimineața.

În fața hotelului echipei engleze, suporterii Galatasaray s-au adunat și au aprins un impresionant foc de artificii, care a luminat și a răsunat în jurul clădirii.

Alexander Isak, Mo Salah, Florian Wirtz și colegii lor au trebuit să se trezească în mijlocul nopții, confruntați cu atmosfera electrizantă care îi așteaptă la Rams Park, renumit pentru fervoarea și zgomotul suporterilor săi.

THIS IS ISTANBUL. pic.twitter.com/YxCR7I3Frp

— Our Soul Gala (@OurSoul_Gala) September 30, 2025

Fanii turci, cunoscuți pentru cântecele și rachetele luminoase, au vrut în mod clar să lase o impresie puternică înainte de fluierul de start de marți seara, la ora 22:00.

Pe plan sportiv, Liverpool va trebui să facă față și unor absențe importante. Giovanni Leoni va fi indisponibil pentru câteva luni din cauza unei leziuni la ligamentul încrucișat anterior, în timp ce Federico Chiesa, care a marcat golul egalizator pentru Crystal Palace sâmbătă, nu a călătorit cu echipa.

Infern pentru Liverpool în Liga Campionilor. Ce-au pățit jucătorii la 3 dimineața, înaintea meciului VIDEO
Infern pentru Liverpool în Liga Campionilor. Ce-au pățit jucătorii la 3 dimineața, înaintea meciului VIDEO
La Istanbul, jucătorii echipei Liverpool au fost treziţi în noaptea de luni spre marţi de artificiile fanilor Galatasaray în faţa hotelului lor, înaintea celui de-al doilea meci din Liga...
Arsenal dă lovitura! Cine este jucătorul care tocmai a semnat cu „tunarii”
Arsenal dă lovitura! Cine este jucătorul care tocmai a semnat cu „tunarii”
Fundașul francez William Saliba a semnat un „nou contract pe termen lung” cu Arsenal, a confirmat, marți, clubul din nordul Londrei. Fundașul central în vârstă de 24 de ani este acum...
#fotbal extern, #liverpool, #istanbul , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu! A urmat dezastrul: "Nimeni nu este sigur ca va ramane"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka "a socat audienta" cu imaginile postate

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Arsenal dă lovitura! Cine este jucătorul care tocmai a semnat cu „tunarii”
  2. Infern pentru Liverpool în Liga Campionilor. Ce-au pățit jucătorii la 3 dimineața, înaintea meciului VIDEO
  3. Newcastle United anunță parteneriat pe mai mulți ani cu BYDFi
  4. Încă un triumf pentru Carlos Alcaraz în ATP. Câte titluri a strâns la doar 22 de ani
  5. Surpriza pregătită de fanii lui Liverpool pentru jucători, la revenirea în Istanbul
  6. Iga Swiatek trage un semnal de alarmă în lumea tenisului: ”E o nebunie!”
  7. Decizie radicală luată de Paula Badosa, chinuită de accidentări
  8. Platforma Netflix, dată în judecată de o puternică echipă de fotbal
  9. Cristi Chivu, în conferința de presă: ”Dar ce e asta? Mi-au dat lacrimile!” VIDEO
  10. Eșec neașteptat pentru Bernadette Szocs la turneul din China