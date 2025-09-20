Echipa din Premier League care are cinci victorii după primele cinci meciuri

Formaţia Liverpool a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Everton, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Angliei. Pentru Liverpool este a cincea victorie în tot atâtea etape.
Rezultate din Premier League:
Liverpool – Everton 2-1
Au marcat: Gravenberch ’10, Ekitike ’29 / Gueye ‘58
Brighton – Tottenham 2-2
Au marcat: Minteh ‘8, Ayari ’31 / Richarlison ’43, Van Hecke ’82 (autogol)
Wolverhampton – Leeds United 1-3
Au marcat: Krejci ‘8 / Calvert-Lewin ’31, Stachh ’39, Okafor ‘45+1
West Ham – Crystal Palace 1-2
Au marcat: Bowen ’49 / Mateta ’37, Mitchell ‘68
Burnley – Nottingham Forest 1-1
Au marcat: Anthony ’20 / Williams ‘2
Partidele Manchester United – Chelsea şi Fulham – Brentford au loc tot sâmbătă, iar confruntările Bournemouth – Newcastle, Sunderland – Aston Villa şi Arsenal – Manchester City sunt programate duminică.