Încă o echipă intră în cursă pentru Louis Munteanu. Este o recentă câștigătoare a Cupei Europene

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 23 August 2025, ora 11:55
91 citiri
Încă o echipă intră în cursă pentru Louis Munteanu. Este o recentă câștigătoare a Cupei Europene
Louis Munteanu. Foto: Ziare.com / Iosif Pintilie

După Valencia și Rennes, o nouă echipă importantă a Europei a intrat în cursă pentru Louis Munteanu. Este vorba despre Olympiacos, din Grecia, câștigătoarea Conference League în 2024.

Jurnaliștii de la Gazzetta.gr au vorbit despre interesul campioanei Greciei pentru atacantul CFR-ului. El a fost monitorizat la umilința din Suedia, 7-2 cu Hacken.

”Louis Munteanu se află sub observația mai multor cluburi europene. Reprezentanți ai lui Olympiacos l-au urmărit recent în meciul contra lui Hacken. Munteanu vine după un sezon bun, în care a marcat 26 de goluri și a oferit trei assisturi în 51 de apariții, demonstrând constanță în fața porții.

Valoarea sa este estimată în prezent la aproximativ 5 milioane de euro, însă pretențiile celor de la Cluj ar putea depăși această sumă, în condițiile în care echipe precum Rennes și Valencia au trimis deja oferte apropiate de 12 milioane de euro.

Olympiacos se pregătește să intre în grupele Ligii Campionilor și are nevoie de întăriri în atac, asta este sigur”, a notat sursa menționată.

Atacantul are un start slab de sezon, reușind un singur gol în cele nouă meciuri jucate.

Lovitura carierei pentru Louis Munteanu! Clubul mare din Spania care e pe urmele lui
Lovitura carierei pentru Louis Munteanu! Clubul mare din Spania care e pe urmele lui
Deși s-a vorbit despre faptul că e dorit de echipe din Franța precum Rennes, Louis Munteanu ar putea ajunge la o forță a campionatului spaniol. Este vorba de Valencia, club care ar urma să...
Adio, Louis Munteanu! Ofertă de nerefuzat, trimisă: transferul e iminent
Adio, Louis Munteanu! Ofertă de nerefuzat, trimisă: transferul e iminent
Louis Munteanu își ia rămas bun de la Rennes, echipă din Franța la care spera să se transfere în această vară. Atacantul era pe lista lor după ce l-au cedat pe Arnaud Kalimuendo, care a...
#fotbal extern, #Louis Munteanu, #CFR Cluj, #olympiakos , #transfer
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A aparut intr-o rochie complet transparenta la ziua de nastere a unui copil de doi ani si internetul a "explodat": "Nu se poate"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cu o oferta de la Rapid pe masa, Ianis Hagi a ales si semneaza: "E pe drum". A fost convins cu o clauza cum rar se vede

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vedeta din fotbalul mondial care este aproape să ajungă în campionatul „românilor”. PSG, gata să renunțe la el
  2. Încă o echipă intră în cursă pentru Louis Munteanu. Este o recentă câștigătoare a Cupei Europene
  3. Ion Țiriac nu mai e singur. Legendarul Roger Federer îi calcă pe urme românului
  4. Dan Petrescu, probleme de sănătate. Motivul ascuns care a contribuit la demisia sa de la CFR: "Cel mai important e să-și rezolve problema"
  5. Ianis Hagi, luat peste picior de fostul fotbalist român: "O să semneze după botez"
  6. Ce nume au ales Ianis și Elena Hagi pentru băiatul lor. S-a deslușit "marele mister"
  7. Surpriză în a doua semifinală. Cu cine va juca Sorana Cîrstea pentru trofeu în America
  8. "V-a deranjat că nu v-a dat mâna?” Ironia cu care a răspuns antrenorul Costel Gâlcă
  9. Premier League: campioana mondială a cluburilor a făcut spectacol din nou
  10. Cu câți bani s-a ales Sorana după calificarea în finală la Cleveland. Românca va juca pentru a șaptea oară cu trofeul pe masă