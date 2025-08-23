Încă o echipă intră în cursă pentru Louis Munteanu. Este o recentă câștigătoare a Cupei Europene

După Valencia și Rennes, o nouă echipă importantă a Europei a intrat în cursă pentru Louis Munteanu. Este vorba despre Olympiacos, din Grecia, câștigătoarea Conference League în 2024.

Jurnaliștii de la Gazzetta.gr au vorbit despre interesul campioanei Greciei pentru atacantul CFR-ului. El a fost monitorizat la umilința din Suedia, 7-2 cu Hacken.

”Louis Munteanu se află sub observația mai multor cluburi europene. Reprezentanți ai lui Olympiacos l-au urmărit recent în meciul contra lui Hacken. Munteanu vine după un sezon bun, în care a marcat 26 de goluri și a oferit trei assisturi în 51 de apariții, demonstrând constanță în fața porții.

Valoarea sa este estimată în prezent la aproximativ 5 milioane de euro, însă pretențiile celor de la Cluj ar putea depăși această sumă, în condițiile în care echipe precum Rennes și Valencia au trimis deja oferte apropiate de 12 milioane de euro.

Olympiacos se pregătește să intre în grupele Ligii Campionilor și are nevoie de întăriri în atac, asta este sigur”, a notat sursa menționată.

Atacantul are un start slab de sezon, reușind un singur gol în cele nouă meciuri jucate.

