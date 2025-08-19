Adio, Louis Munteanu! Ofertă de nerefuzat, trimisă: transferul e iminent

Louis Munteanu își ia rămas bun de la Rennes, echipă din Franța la care spera să se transfere în această vară. Atacantul era pe lista lor după ce l-au cedat pe Arnaud Kalimuendo, care a semnat cu Nottingham Forest, după ce formația din Premier League a plătit 31,5 milioane de euro.

Deși inițial Louis Munteanu era principalul favorit al francezilor, se pare că în final un alt atacant va fi transferat de ei, Brian Brobbey (23 de ani), de la Ajax. El are cifre foarte bune pentru „lăncieri”: 163 de meciuri, 56 de goluri și 24 de pase decisive.

Atacantul, monitorizat și de echipe din Premier League, Serie A și Bundesliga, a intrat deja în contact cu Rennes. Ajax a primit deja oferta, 20 de milioane de euro pentru el.

”Directorul tehnic Alex Kroes a fost informat de către Stade Rennes că francezii sunt pregătiți să meargă departe pentru a-l transfera pe Brobbey. Clubul francez este dispus să plătească, în total, mai mult de 20 de milioane pentru puternicul atacant.

Deși această sumă nu atinge încă pretențiile financiare ale lui Ajax, clubul olandez este deschis pentru negocieri suplimentare. (...) Ceea ce este sigur însă e că, odată cu oferta lui Stade Rennes, situația lui Brobbey a intrat în mișcare. Până săptămâna trecută, totul era liniștit în jurul internaționalului olandez”, au transmis jurnaliștii de la AD.

Louis Munteanu ratează astfel acest transfer. Atacantul are un start slab de sezon: un gol, în nouă meciuri.

