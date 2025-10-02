Surpriză uriașă! Fiul lui Zinedine Zidane, convocat la echipa națională. Nu va reprezenta Franța

Selecţionerul naţionalei algeriene, Vladimir Petkovic, a anunţat joi lotul pe care Algeria se va baza în următoarea etapă a calificărilor pentru Cupa Mondială. În premieră a fost convocat şi fiul lui Zinedine Zidane, portarul Luca Zidane.

Luca Zidane (27 de ani) joacă la formaţia Granada, din La Liga, iar de scurt timp, mai precis din 19 septembrie, şi-a anunţat decizia de a reprezenta naţionala Algeriei la nivel de echipe reprezentative. Selecţionerul Petkovic a luat notă de dorinţa goalkeeperului şi l-a trecut pe lista jucătorilor convocaţi pentru cele două meciuri pe care Algeria le va disputa în preliminariile Cupei Mondiale din 2026: cu Somalia (9 octombrie) şi Uganda (14 octombrie).

„Cred că Zidane merită să fie convocat”, a declarat Petkovic într-o conferinţă de presă. „Sunt convins că, având în vedere caracteristicile sale, poate aduce şi alte calităţi grupului. Acum, să discutăm despre cine este numărul 1? Este prematur”, a mai spus Petkovic.

Luca Zidane este al treilea portar din lotul Algeriei, iar pe lista convocaţilor pentru meciurile care ar putea aduce calificarea naţionalei maghrebiene la Cupa Mondială se mai numără Rami Bensebaïni (Borussia Dortmund), Riyad Mahrez (Al-Ahli – Arabia Saudită) sau Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt).

