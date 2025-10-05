Destinație surpriză: unde ar putea ajunge fostul selecționer al Italiei

Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 16:45
Luciano Spaletti FOTO X @rikilopezjer

Luciano Spalletti, fostul selecționer al Italiei, a primit o ofertă tentantă de la Al-Sadd, cel mai titrat club de fotbal din Qatar, anunță site-ul italian Tuttomercatoweb.

Spalletti a luat o pauză după demiterea sa de la cârma Squadrei Azzurra, în urmă cu câteva luni, dar interesul echipelor din străinătate față de experimentatul antrenor italian nu s-a diminuat, iar clubul qatarian și-a oficializat acum demersul.

Conform sursei citate, Al-Sadd i-a propus un contract pe doi ani, cu un pachet salarial 'greu de refuzat pentru oricine', însă Spalletti 'nu este prea convins de destinație' și analizează atent următoarea mișcare pe care o va face în cariera sa.

În vârstă de 66 de ani, Luciano Spalletti a antrenat în cursul carierei sale echipele Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, AS Roma, Zenit Sankt Petersburg, Inter Milano și SSC Napoli.

El are în palmares un titlu în Serie A, două Cupe ale Italiei și o Supercupă națională. Tehnicianul italian a fost, de asemenea, dublu campion al Rusiei cu Zenit, alături de care a mai cucerit o Cupă și o Supercupă a Rusiei.

