„Nu e ca și cum ai merge la Auchan”. Luis Enrique, declarație surprinzătoare despre transferurile făcute de PSG

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 18:10
183 citiri
„Nu e ca și cum ai merge la Auchan”. Luis Enrique, declarație surprinzătoare despre transferurile făcute de PSG
Luis Enrique. Foto: X / @FabrizioRomano

Luis Enrique, antrenorul echipei franceze PSG, şi-a apărat într-o conferinţă de presă susţinută vineri decizia de a nu recruta mai mulţi jucători în această vară.

PSG are o serie de jucători accidentaţi, iar cei mai importanţi sunt Dembele, Barcola, Doue şi Marquinhos, iar suporterii sunt îngrijoraţi că absenţele vor cântări mult în derby-urile europene pe care campioana continentală intercluburi le va susţine în această toamnă. Luis Enrique priveşte situaţia cu mult calm: „Trebuie să ştiţi că fotbalul este un sport în care accidentările sunt normale pentru că există impacturi, există leziuni musculare. E normal. Încercăm să prezicem tot ce se va întâmpla, dar nu sunt ghicitor. Nu sunt deloc îngrijorat. E o mentalitate pe care încerc să o transmit jucătorilor mei, dar şi spectatorilor: calmaţi-vă. Avem destui jucători, cu cei de la tineret. Aşa e viaţa. Totul este planificat cu conducerea echipei. Am reuşit mult mai mult decât am eşuat. Vom rata lucruri, dar trebuie să accepţi asta”, a declarat Luis Enrique.

Tehnicianul spaniol nu regretă că nu a efectuat mai multe transferuri în perioada de mercato: „Nu este uşor să găseşti jucători la PSG. Nu este ca şi cum ai merge la Auchan să-i cumperi. Când cauţi jucători pentru PSG, trebuie să fii atent la toate: la oameni, la agenţi. Avem o echipă, am demonstrat asta anul trecut. Nu este uşor să găseşti jucători care se potrivesc stilului nostru de joc. Nu aş vrea să schimb nimic. Poate peste o lună voi spune altceva, dar astăzi nu aş schimba nimic”, a mai spus Luis Enrique.

PSG va înfrunta pe Auxerre, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a şasea din Ligue 1.

Derby-ul Marseille - PSG, amânat din cauza ploilor. Meciul se va juca în timpul galei Balonului de Aur
Derby-ul Marseille - PSG, amânat din cauza ploilor. Meciul se va juca în timpul galei Balonului de Aur
Liga franceză a anunţat, duminică, amânarea pentru luni a meciului din primul eşalon Olympique Marseille – PSG, din cauza vremii. Partida va avea loc în seara în care este programată, la...
Concordia Chiajna are un nou antrenor. Nicolae Dică, înlocuit de un alt atacant legendar care a scris istoria în Ghencea
Concordia Chiajna are un nou antrenor. Nicolae Dică, înlocuit de un alt atacant legendar care a scris istoria în Ghencea
Clubul Concordia Chiajna a anunţat, vineri, că Andrei Cristea a fost instalat în funcţia de antrenor principal. “Începând de astăzi, Andrei Cristea este noul antrenor principal al...
#fotbal extern, #luis enrique, #psg , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nebunie! Ce a facut Alex Mitrita in China, dupa ce s-a retras de la nationala Romaniei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Un singur roman a remarcat UEFA, dupa prima etapa de Europa League! N-a avut loc la nationala

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Nu e ca și cum ai merge la Auchan”. Luis Enrique, declarație surprinzătoare despre transferurile făcute de PSG
  2. Tragere la sorți infernală în Cupa României. Meciuri de foc în grupe pentru FCSB, Rapid și Dinamo
  3. Sorana Cîrstea și-a reîntâlnit ”coșmarul”. Cum s-a terminat meciul din China
  4. Antrenorul Rapidului, către jucători: ”Să nu se mai întâmple niciodată”
  5. Computerul a reacționat la victoria FCSB-ului din Europa League. Care sunt acum șansele de calificare
  6. Șoc la echipa lui Ianis Hagi. Fotbalistul a fost interzis 20 de ani, după ce și-a filmat partenera celebră pe ascuns
  7. Mihai Rotaru a amenințat și a jignit un jurnalist: "Vin după tine, homosexualule!"
  8. Competiția care va aduna peste 12.000 de sportivi din peste 70 de țări la București
  9. Concordia Chiajna are un nou antrenor. Nicolae Dică, înlocuit de un alt atacant legendar care a scris istoria în Ghencea
  10. Comentatorul TV care l-a înfruntat pe Gigi Becali: "Aveți și un spital, așa faceți și acolo?"