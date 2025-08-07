Primele nominalizări pentru gala Balonului de Aur. Cine sunt cei 10 anunțați

Luis Enrique i-a dedicat victoria din finala Ligii Campionilor de la Paris fiicei sale, Xena, care a murit la doar 10 ani. Foto: X / @FabrizioRomano

France Football a dezvăluit numele celor cinci tehnicieni care pretind titlul de cel mai bun antrenor pentru sezonul 2024-2025. Câștigătorul îi va succeda lui Carlo Ancelotti în palmares.

Luis Enrique este marele favorit, după ce a dus PSG la câștigarea Ligii Campionilor. Sezonul a fost practic perfect pentru parizieni, care au câștigat totul pe scena națională. Au ajuns și în finala Cupei Mondiale a Cluburilor în iulie, unde au pierdut în fața echipei Chelsea.

Se va acorda, de asemenea, un trofeu pentru cel mai bun antrenor al unei echipe feminine. În 2024, Emma Hayes, fosta antrenoare a echipei Chelsea, a câștigat acest premiu.

Nominalizații pentru Trofeul Cruyff

Antonio Conte (Italia, Napoli)

Luis Enrique (Spania, Paris Saint-Germain)

Hansi Flick (Germania, FC Barcelona)

Enzo Maresca (Italia, Chelsea)

Arne Slot (Olanda, Liverpool)

Cei cinci nominalizați pentru Trofeul Cruyff feminin

Sonia Bompastor (Franța, Chelsea)

Arthur Elias (Brazilia, Brazilia)

Justine Madugu (Nigeria, Nigeria)

Renée Slegers (Olanda, Arsenal).

