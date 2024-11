Ce spune Luis Enrique, despre posibilitatea plecării de la PSG

Luis Enrique, antrenorul lui PSG, al cărui contract nu a fost deocamdată prelungit, spune că s-a simţit foarte bine încă din prima zi în care a ajuns la clubul parizian şi nu ascunde faptul că şi-ar dori să continue pe banca tehnică, scrie AFP.

"M-am simţit foarte bine încă din prima zi în care am ajuns", a spus antrenorul spaniol, adus în iulie 2023 pentru o perioadă de doi ani. "Am putut să planific cu Luis Campos (consilier sportiv), cu Nasser Al-Khelaifi (preşedintele clubului) anumite transferuri. Sezonul acesta este diferit pentru că unii jucători au plecat, dar am putut să-i aducem pe alţii. Mă simt mai confortabil în acest sezon pentru că deja cunosc fiecare parte a acestui club. Sper să continuăm aşa", a declarat acesta la o conferinţă de presă.

Prelungirea contractului său, după unele surse până în 2027, nu a fost încă oficializată, dar a fost agreată pe plan intern, potrivit acestor surse.

PSG, campioana en-titre a Franţei, este lider în Ligue 1 după 9 etape, cu 23 de puncte, având trei puncte în faţa următoarei clasate, AS Monaco. PSG va juca sâmbătă seara cu Lens, locul 5.

