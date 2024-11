Luis Enrique, sincer după înfrângerea cu Atletico Madrid: ”Infinit superiori”

Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, nu a putut explica motivele eşecului suferit de elevii săi, pe teren propriu, în faţa formaţiei Atletico Madrid (scor 1-2), miercuri seara, într-un meci din etapa patra a Ligii Campionilor la fotbal.

"Nu am cuvinte. Cred că în cele trei meciuri pe care le-am disputat pe stadionul nostru (cu Girona, PSV Eindhoven şi Atletico Madrid) am fost infinit superiori adversarilor noştri, dar nu am avut noroc", a comentat tehnicianul spaniol la finalul jocului de pe Parc des Princes.

Paris Saint-Germain a deschis scorul în meciul cu Atletico prin Warren Zaire-Emery (14), însă spaniolii au egalat rapid, prin Nahuel Molina (18), iar apoi au dat lovitura de graţie în timpul adiţional, prin Angel Correa (90+3), după ce gazdele au dominat şi au căutat victoria pe tot parcursul reprizei secunde. Conform statisticilor acestui joc, parizienii au şutat de 22 de ori la poartă, iar spaniolii de 4 ori.

"Ne vom ridica şi vom continua. Au mai rămas patru meciuri. Cât timp vom mai avea meciuri, ne vom lupta până la final. Însă este dificil de explicat asta. Am peste 30 de de ani în fotbal şi nu pot explica aşa ceva. Este ghinion. Am fost infinit superiori adversarului nostru, iar rezultatul este total nedrept", a adăugat Luis Enrique.

După patru etape, PSG ocupă locul 25 în clasamentul Ligii Campionilor. În acest nou format al competiţiei, o echipă trebuie să se afle în Top 8 pentru a fi direct calificată în optimile de finală şi între locurile 9 şi 24 pentru a participa la play-off-ul pentru optimi. Următorul rendez-vous al parizienilor în Champions League este programat pe 26 noiembrie, pe terenul formaţiei germane Bayern Munchen.

Ads