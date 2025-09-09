Luis Suárez, suspendat după ce a scuipat un adversar. Pedeapsa primită

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 16:14
220 citiri
Luis Suárez, suspendat după ce a scuipat un adversar. Pedeapsa primită
Luis Suarez. Foto: X / @VanesaCortazar

Atacantul echipei Inter Miami, Luis Suárez, suspendat vineri pentru şase meciuri pentru că a declanşat o bătaie şi a scuipat un adversar după finala Leagues Cup de la Seattle, pe 31 august, a primit luni încă trei meciuri de suspendare din partea Ligii Nord-Americane (MLS).

Astfel, jucătorul uruguayan în vârstă de 38 de ani va rata meciurile din sezonul regulat ale echipei Miami, sâmbătă la Charlotte, apoi acasă împotriva echipei Seattle pe 16 septembrie şi DC United pe 20 septembrie.

Într-o primă decizie pronunţată vinerea trecută, comisia de disciplină a turneului l-a sancţionat pe fostul star al FC Barcelona cu şase meciuri de suspendare pentru că a scuipat un oficial al echipei Sounders în urma unei bătăi generale izbucnite după victoria cu 3-0 a echipei Seattle pe Lumen Field.

Această sancţiune, spre deosebire de cele trei meciuri suplimentare, se va aplica doar pentru următoarea ediţie a Leagues Cup, turneu care reuneşte echipe din Mexic şi MLS, a precizat comisia.

„El Pistolero”, al cărui contract expiră la sfârşitul anului, a cerut scuze joi pentru comportamentul său, menţionând într-un mesaj pe Instagram „un moment de mare tensiune şi frustrare” şi regretând că „s-au întâmplat lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple”. „Am greşit şi regret sincer”, a adăugat el.

Fotbalistul care a decis să se retragă, după ce fiica lui s-a îmbolnăvit: „Sunt un tată căruia îi place să fie alături de familie”
Fotbalistul care a decis să se retragă, după ce fiica lui s-a îmbolnăvit: „Sunt un tată căruia îi place să fie alături de familie”
Portarul Jaume Doménech, liber de contract după expirarea contractului cu Valencia în această vară, a decis să pună capăt carierei sale, la 34 de ani, din cauza problemelor de sănătate...
Veste mare pentru Real Madrid. A fost vedeta echipei, iar acum revine la echipă
Veste mare pentru Real Madrid. A fost vedeta echipei, iar acum revine la echipă
Revenirea lui Jude Bellingham la antrenamentele colective ale Real Madrid se conturează. Presa spaniolă indică faptul că mijlocașul englez ar putea relua încă din această săptămână...
#fotbal extern, #Luis Suarez, #MLS , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO A ajuns "de nerecunoscut" dupa ce si-a stors un cos: "Imaginile sunt oribile"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Au ramas "masca"! Mircea Lucescu i-a anuntat pe jucatori ce prim 11 va intra pe teren cu Cipru

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fotbalistul care a decis să se retragă, după ce fiica lui s-a îmbolnăvit: „Sunt un tată căruia îi place să fie alături de familie”
  2. Luis Suárez, suspendat după ce a scuipat un adversar. Pedeapsa primită
  3. Misiune dificilă sau o nouă victorie lejeră în Cipru? Bookmakerii merg pe mâna „Tricolorilor”
  4. Impresarul lui Fică o atacă pe Rapid, după ce transferul a picat în ultimul moment: „Nu pot s-o las așa, se face tam-tam.”
  5. "Burleanu trebuia să-l dea afară pe Mircea Lucescu!" Antrenorul naționalei ar fi adormit la masaj
  6. Edi Iordănescu, mesaj pentru jucătorii naționalei: „Putem învinge Cipru și Austria”
  7. Direct la avion! Decizia anunțată de FRF în legătură cu plecarea din Cipru
  8. Cum a câștigat FIFA milioane de dolari din biletele pentru Cupa Mondială 2026, înainte ca acestea să fie puse în vânzare
  9. Transfer în miez de noapte: Rapid s-a înțeles cu CFR Cluj pentru brazilianul de 27 de ani
  10. Demitere-șoc în Premier League: a fost concediat antrenorul care a făcut minuni la echipă