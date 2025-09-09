Luis Suárez, suspendat după ce a scuipat un adversar. Pedeapsa primită

Atacantul echipei Inter Miami, Luis Suárez, suspendat vineri pentru şase meciuri pentru că a declanşat o bătaie şi a scuipat un adversar după finala Leagues Cup de la Seattle, pe 31 august, a primit luni încă trei meciuri de suspendare din partea Ligii Nord-Americane (MLS).

Astfel, jucătorul uruguayan în vârstă de 38 de ani va rata meciurile din sezonul regulat ale echipei Miami, sâmbătă la Charlotte, apoi acasă împotriva echipei Seattle pe 16 septembrie şi DC United pe 20 septembrie.

Într-o primă decizie pronunţată vinerea trecută, comisia de disciplină a turneului l-a sancţionat pe fostul star al FC Barcelona cu şase meciuri de suspendare pentru că a scuipat un oficial al echipei Sounders în urma unei bătăi generale izbucnite după victoria cu 3-0 a echipei Seattle pe Lumen Field.

Această sancţiune, spre deosebire de cele trei meciuri suplimentare, se va aplica doar pentru următoarea ediţie a Leagues Cup, turneu care reuneşte echipe din Mexic şi MLS, a precizat comisia.

„El Pistolero”, al cărui contract expiră la sfârşitul anului, a cerut scuze joi pentru comportamentul său, menţionând într-un mesaj pe Instagram „un moment de mare tensiune şi frustrare” şi regretând că „s-au întâmplat lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple”. „Am greşit şi regret sincer”, a adăugat el.

Ads