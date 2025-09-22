Guardiola și Arteta au dat-o la pace. Meci de foc între Arsenal și Manchester City

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 07:45
Guardiola și Arteta au dat-o la pace. Meci de foc între Arsenal și Manchester City
Pep Guardiola și Mikel Arteta. Foto: X / @DON_AFC_

Formația Arsenal Londra a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Manchester City, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Angliei.

City a deschis scorul în minutul 9, prin Haaland. Arsenal a egalat pe final, în minutul 90+3, prin Martinelli. A fost al șaptelea meci pe care City nu îl câștigă în fața lui Arsenal.

Manchester City e pe locul 9 în Premier League, cu șapte puncte după cinci etape. Arsenal, în schimb, e pe doi, cu 10 puncte.

Liverpool e lider, cu punctaj maxim după cinci etape.

Alte rezultate din Premier League:

Bournemouth – Newcastle 0-0

Sunderland – Aston Villa 1-1

Au marcat: Isidor ’76 / Cash ‘67

În minutul 34, de la gazde a fost eliminat Mandava.

