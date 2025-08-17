Noul Cole Palmer? Puștiul de 22 de ani la care Pep Guardiola a renunțat tocmai a semnat cu o echipă de top din Anglia

Noul Cole Palmer? Puștiul de 22 de ani la care Pep Guardiola a renunțat tocmai a semnat cu o echipă de top din Anglia
Mijlocașul ofensiv James McAtee (22 de ani) a semnat cu Nottingham Forest pentru următoarele cinci sezoane și pentru aproape 35 de milioane de euro, potrivit The Athletic.

La patru ani după ce a descoperit lumea profesionistă alături de Citizens, englezul în vârstă de 22 de ani își părăsește clubul formator pentru a se alătura echipei Nottingham Forest.

El s-a angajat până în iunie 2030, pentru o sumă de transfer estimată la aproximativ 35 de milioane de euro - plus o clauză de revânzare - de către The Athletic.

În căutare de timp de joc, McAtee a petrecut inițial două sezoane consecutive sub formă de împrumut la Sheffield United, cu care a descoperit Premier League (2023-2024). Sezonul trecut, internaționalul U-21 cu 24 de selecții (8 goluri) pentru Three Lions a devenit unul dintre jokerii lui Pep Guardiola datorită versatilității sale, având 27 de apariții și marcând 7 goluri în toate competițiile.

După ce a terminat pe un surprinzător loc 7 în Premier League sezonul trecut, Nottingham Forest l-a mai achiziționat și pe Omari Hutchinson (ex-Ipswich Town).

