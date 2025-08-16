Galatasaray, gata să-i fure vedeta lui Guardiola. Oferta făcută pentru omul de bază al echipei din ultimii ani

Sambata, 16 August 2025, ora 15:29
Ederson a semnat cu Galatasaray. Foto: X / @Plettigoal
Galatasaray a făcut o ofertă inițială de 10 milioane de euro grupării Manchester City pentru portarul Ederson, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, specializat în mercato.
Portarul de la Manchester City, care nu a fost selecționat pentru primul meci al sezonului cu Wolverhampton, ar putea pleca din Anglia, dar cei de la City solicită o sumă mai mare pentru plecarea lui.
Plecarea brazilianului i-ar putea permite lui Gianluigi Donnarumma să vină la Manchester City.
Portarul italian de 26 de ani și-a anunțat marți plecarea de la Paris Saint-Germain.
