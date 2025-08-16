Galatasaray, gata să-i fure vedeta lui Guardiola. Oferta făcută pentru omul de bază al echipei din ultimii ani

Galatasaray, gata să-i fure vedeta lui Guardiola. Oferta făcută pentru omul de bază al echipei din ultimii ani
Ederson a semnat cu Galatasaray. Foto: X / @Plettigoal

Galatasaray a făcut o ofertă inițială de 10 milioane de euro grupării Manchester City pentru portarul Ederson, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, specializat în mercato.

Portarul de la Manchester City, care nu a fost selecționat pentru primul meci al sezonului cu Wolverhampton, ar putea pleca din Anglia, dar cei de la City solicită o sumă mai mare pentru plecarea lui.

Plecarea brazilianului i-ar putea permite lui Gianluigi Donnarumma să vină la Manchester City.

Portarul italian de 26 de ani și-a anunțat marți plecarea de la Paris Saint-Germain.

Ce a făcut Manchester City cu cel mai scump transfer din istoria sa. Echipa cu care a semnat, după ce a căzut în dizgrația lui Pep Guardiola
Ce a făcut Manchester City cu cel mai scump transfer din istoria sa. Echipa cu care a semnat, după ce a căzut în dizgrația lui Pep Guardiola
Everton l-a împrumutat pe mijlocașul englez Jack Grealish pentru un sezon de la Manchester City, a anunțat marți clubul din Premier League, citat de Reuters. City a plătit lui Aston Villa...
Lovitura dată de FC Barcelona, chiar în ziua primului meci al sezonului din La Liga
Lovitura dată de FC Barcelona, chiar în ziua primului meci al sezonului din La Liga
În ziua meciului din La Liga cu Mallorca, FC Barcelona a reușit în sfârșit să-i înscrie în lot pe noul portar Joan Garcia și pe atacantul Marcus Rashford, punând capăt unei telenovele...
