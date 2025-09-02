Transfer de top reușit de Manchester City. Au bătut palma cu cel mai bun portar din lume

Gianluigi Donnarumma. Foto: Facebook / Manchester City

Manchester City a anunțat, marți, transferul lui Gianluigi Donnarumma de la PSG, unde juca din 2021.

Portarul italian în vârstă de 26 de ani a efectuat vizita medicală la Florența, nu departe de Coverciano, baza echipei naționale italiene, și a semnat un contract pe cinci sezoane. Valoarea transferului este estimată la 35 de milioane de euro.

Donnarumma a ajuns liber de contract în 2021, venind de la AC Milan.

La clubul francez, internaționalul italian (74 de selecții) a disputat 161 de meciuri în toate competițiile. A câștigat o Ligă a Campionilor (2025), patru titluri de campion al Franței (2022, 2023, 2024, 2025), două Cupe ale Franței (2024, 2025) și trei Supercupe ale (2022, 2023, 2024).

