Autor: Iosif Pintilie
Marti, 12 August 2025, ora 23:56
317 citiri
Ce a făcut Manchester City cu cel mai scump transfer din istoria sa. Echipa cu care a semnat, după ce a căzut în dizgrația lui Pep Guardiola
Jack Grealish FOTO X Fabrizio Romano

Everton l-a împrumutat pe mijlocașul englez Jack Grealish pentru un sezon de la Manchester City, a anunțat marți clubul din Premier League, citat de Reuters.

City a plătit lui Aston Villa 100 de milioane de lire sterline pentru internaționalul englez, acum în vârstă de 29 de ani, în 2021, dar Grealish a căzut în dizgrația antrenorului Pep Guardiola și caută timp de joc înainte de Cupa Mondială de anul viitor.

Potrivit presei, Everton, care a terminat sezonul trecut pe locul 13 și este antrenată de David Moyes, are o opțiune de a face transferul permanent pentru 50 de milioane de lire sterline la sfârșitul perioadei de împrumut.

Salariul săptămânal actual al lui Grealish a fost estimat la 300.000 de lire sterline.

Everton a indicat că Grealish va purta numărul 18, care a aparținut unor legende ale clubului, Paul Gascoigne și Wayne Rooney.

Mijlocașul a fost titular în doar șapte meciuri în campionat sezonul trecut și nu a fost inclus în lotul lui City pentru Cupa Mondială a Cluburilor. De asemenea, el nu a fost convocat la naționala Angliei pentru EURO 2024, dar s-a declarat hotărât să revină la prima reprezentativă, pentru care a jucat în 39 de meciuri.

