Cât mai rezistă Amorim? United, încă o înfrângere în Premier League. Au luat trei goluri de la o echipă modestă

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 18:08
39 citiri
Ruben Amorim. Foto: X / @Arsenal_rep1

Echipa engleză Brentford a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Manchester United, într-un meci contând pentru etapa a șasea din Premier League.

Brentford a început perfect meciul cu Manchester United și Igor Thiago a deschis scorul, în minutul 8, pentru ca tot el să dubleze avantajul gazdelor, în minutul 20. Elevii lui Ruben Amorim au redus din diferență în minutul 26, dar nu au reușit să marcheze golul egalizator.

Ba mai mult, în minutul 90+5 Mathias Jensen a înscris al treilea gol al echipei lui Keith Andrews și Brentford – Manchester United s-a terminat 3-1.

Pentru diavoli este a treia înfrângere în șase etape, United având doar șapte puncte, care o plasează pe locul 13 în clasament. Brentford este cu două locuri mai sus, pe 11, cu același număr de puncte.

