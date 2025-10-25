Își pierde Manchester United căpitanul? Anunțul făcut astăzi

Căpitanul echipei Manchester United, Bruno Fernandes, a declarat că nu va discuta despre viitorul său cu nimeni până după Cupa Mondială de anul viitor.

Jucătorul în vârstă de 31 de ani va juca sâmbătă al 300-lea meci pentru United, în timp ce clubul încearcă să pună capăt unei serii de trei înfrângeri consecutive pe teren propriu împotriva echipei Brighton.

Este o realizare cu atât mai remarcabilă cu cât Fernandes a ratat doar 17 meciuri de la transferul său de la Sporting, în ianuarie 2020, pentru suma de 47 de milioane de lire sterline, iar doar trei dintre acestea au fost din cauza accidentărilor.

Portughezul a respins o ofertă uriaşă din partea clubului Al-Hilal în vară, apoi a respins şi alte oferte din partea cluburilor din Liga Pro din Arabia Saudită şi din Europa.

Fernandes ştie că zvonurile despre viitorul său nu vor dispărea.

Surse apropiate lui au declarat anterior pentru BBC Sport că nici el nu doreşte să se mute în Arabia Saudită vara viitoare, fiind mai interesat de cluburile europene importante din afara Premier League.

Contractul lui Fernandes, care expiră în 2027 cu opţiunea de prelungire cu un an, include o clauză care i-ar permite să se alăture unui club din afara Angliei pentru 56,68 milioane de lire sterline (65 de milioane de euro), cu condiţia ca aceasta să fie activată suficient de devreme.

Ads

Cu toate acestea, Fernandes nu este interesat să discute despre acest subiect deocamdată.

„Aşa cum am spus întotdeauna, mă simt bine aici. Vreau să-mi îndeplinesc visurile”, a spus el.

„Nu pot vorbi în numele clubului. Am văzut că mulţi oameni spun că am un acord să plec deja în sezonul viitor. Dacă clubul a încheiat acest acord, nu a fost făcut cu mine. Nu am vorbit cu nimeni. Agentul meu ştie cum lucrez. Dacă vrea să vorbească cu mine, o va face după Cupa Mondială. Până atunci, nu voi vorbi cu nimeni”, a declarat Fernandes.

Fernandes a vorbit cu multe persoane când interesul Al-Hilal a devenit public pentru prima dată, în timpul călătoriei post-sezon a echipei United în Asia.

Conversaţiile cu directorul executiv Omar Berrada şi directorul tehnic Jason Wilcox, plus antrenorul principal Ruben Amorim, colegul său din echipa Portugaliei Cristiano Ronaldo – care joacă în Arabia Saudită – şi familia sa au avut loc în mod independent.

Toată lumea a acceptat că suma despre care se vorbea, chiar şi pentru unul dintre cei mai bine plătiţi jucători din Premier League, era uluitoare. Suma, estimată la peste 100 de milioane de lire sterline, ar fi fost o vânzare record pentru club.

Ads

Dar nimeni nu l-a forţat pe Fernandes să plece. De fapt, Amorim spunea chiar opusul.

„Mi-a spus: «Nu, vrem mai mulţi jucători care să vă ajute să deveniţi o echipă mai bună. Dacă aducem alţi jucători şi te pierdem pe tine, tot vom pierde ceva»”, a spus Fernandes despre managerul său.

Soţia sa, Ana, a fost directă.

„Familia mea se simte foarte bine aici”, a spus Fernandes. „Copiii mei adoră să meargă la şcoală. Le place felul în care trăiesc aici, chiar şi cu vremea asta. Toată lumea s-a acomodat. Uneori spunem că locuinţa pe care o avem aici ne face să ne simţim mai acasă decât cea din Portugalia. „Primul lucru pe care mi l-a spus a fost: «Ai realizat tot ce ţi-ai dorit la club?» Ea ştie că nu am realizat. Când spun că nu mi-am îndeplinit visurile la club, mă inspir mult din ceea ce mi-a spus ea”, a adăugat Bruno Fernandes.

La mai puţin de 24 de ore după prima victorie a lui United asupra Liverpoolului la Anfield din 2016, Fernandes era pe terenurile de antrenament din Carrington, sub ploaia torenţială.

Ads

După ce şi-a terminat propria sesiune de antrenament la sală, a vrut să fie prezent pentru a-şi urmări colegii de echipă trecând prin propria lor sesiune exigentă.

Când cei mai apropiaţi lui spun că Fernandes este dedicat lui United „cu trup şi suflet”, asta este ceea ce vor să spună.

Susţinerea colegilor este ceva ce ia în serios în rolul său, la fel cum laudele personale, deşi sunt plăcute, nu sunt motivaţia sa principală.

„Evident, vreau ca oamenii să spună lucruri bune despre mine. Aş minţi dacă aş spune că nu. Dar vreau realizările echipei. Asta lipseşte în perioada mea la United. Nu am reuşit să aduc succesul pe care îl doreşte acest club şi succesul pe care mi-l doream când am semnat. Performanţa mea individuală mă va plasa într-un anumit loc, dar nu în locul în care vreau să fiu. Vreau să câştig trofee, vreau să fiu recunoscut pentru multe lucruri bune pe care le-am făcut pentru club, nu doar pentru statisticile mele individuale”, a subliniat Fernandes.

Ads