Manchester United, umilită de rivala City! Debut perfect pentru Donnarumma

Echipa engleză Manchester City s-a impus duminică, în derbiul orașului, învingând formația Manchester United, scor 3-0, pe teren propriu. Meciul a contat pentru etapa a patra din Premier League.

Doku a oferit assistul pentru golul cu care Phil Foden deschidea scorul în minutul 18 al meciului de pe Etihad, iar City conducea în Manchester Derby. Imediat după pauză, Erling Haaland a dublat avantajul „cetățenilor”, în minutul 53, tot din pasa lui Doku. Tabela a fost închisă de același Haaland, în minutul 68 și Manchester City – Manchester United s-a terminat 3-0.

Echipa lui Guardiola a reușit a doua victorie stagională și a ajuns la o zestre de șase puncte, care o plasează pe locul 8 în Premier League. Manchester United e pe locul 14, cu patru puncte.

