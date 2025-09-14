Manchester United, umilită de rivala City! Debut perfect pentru Donnarumma

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 23:00
Manchester United, umilită de rivala City! Debut perfect pentru Donnarumma
United a pierdut cu City FOTO X ESPNUK

Echipa engleză Manchester City s-a impus duminică, în derbiul orașului, învingând formația Manchester United, scor 3-0, pe teren propriu. Meciul a contat pentru etapa a patra din Premier League.

Doku a oferit assistul pentru golul cu care Phil Foden deschidea scorul în minutul 18 al meciului de pe Etihad, iar City conducea în Manchester Derby. Imediat după pauză, Erling Haaland a dublat avantajul „cetățenilor”, în minutul 53, tot din pasa lui Doku. Tabela a fost închisă de același Haaland, în minutul 68 și Manchester City – Manchester United s-a terminat 3-0.

Echipa lui Guardiola a reușit a doua victorie stagională și a ajuns la o zestre de șase puncte, care o plasează pe locul 8 în Premier League. Manchester United e pe locul 14, cu patru puncte.

Decizia radicală luată de Pep Guardiola, după nouă ani la Manchester City: „Clubul are nevoie de o schimbare."
Decizia radicală luată de Pep Guardiola, după nouă ani la Manchester City: „Clubul are nevoie de o schimbare.”
Tehnicianul Pep Guardiola nu are niciun gând să plece de la Manchester City, mai ales după rezultatele mai puţin bune din sezonul trecut. „Nu voi rămâne la Manchester City dacă simt că...
Gheorghe Hagi a văzut debutul lui Ianis în Turcia și a reacționat: „Sunt bucuros că s-a întors"
Gheorghe Hagi a văzut debutul lui Ianis în Turcia și a reacționat: „Sunt bucuros că s-a întors”
Ianis Hagi a debutat la Antalyaspor, în Turcia, țară în care tatăl său a scris istorie, când juca la Galatasaray. După primul meci jucat la noua lui echipă, tatăl lui Ianis Hagi a...
