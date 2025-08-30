Ce a făcut Manchester United, la primul meci după ce a fost umilită de o echipă din liga a patra

Echipa engleză Manchester United a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Burnley, în etapa a treia din Premier League. Golul victoriei a venit din penalti, în al şaptelea minut de prelungire. În aceeaşi etapă, Tottenham a pierdut, acasă, 0-1, cu Bournemouth.

Echipa lui Ruben Amorim a condus cu 1-0, prin autogolul lui Josh Cullen, din minutul 27, apoi Lyle Foster a egalat, în minutul 55. După numai două minute, Mbeumo i-a readus pe mancunieni în avantaj, însă Jaidon Anthony a egalat în minutul 66, dar gazdele au dat lovitura în minutul 90+7, când Bruno Fernandes a transformat un penalti şi a adus victoria lui Manchester United, 3-2 cu Burnley. Este prima victorie stagională pentru Amorim şi compania, care se află pe locul 9 în clasament, cu 4 puncte. Burnley are trei puncte.

Într-un alt meci, Tottenham a pierdut primul meci în trei etape. Evanilson a marcat unicul gol al întâlnirii, în minutul 5, şi Bournemouth se află la a doua victorie în acest start de campionat.

Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a treia din Premier League:

Chelsea – Fulham 2-0, Manchester United – Burnley 3-2, Sunderland – Brentford 2-1; Tottenham – Bournemouth 0-1, Wolverhampton – Everton 2-3.

