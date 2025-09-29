United „și-a pierdut sufletul”. Critici dure lansate de legenda „diavolilor”

United „și-a pierdut sufletul”. Critici dure lansate de legenda „diavolilor”
Wayne Rooney consideră că fostul său club, Manchester United, și-a pierdut sufletul și nu are încredere în antrenorul Ruben Amorim că va reuși să schimbe situația.

Golgheterul record al lui United a declarat că clubul este „distrus” în cea mai recentă ediție a podcastului BBC The Wayne Rooney Show și că merge la meciuri „așteptându-se” ca echipa să piardă.

Înfrângerea cu 3-1 a lui Manchester United la Brentford, sâmbătă, a însemnat că echipa a acumulat 34 de puncte din 33 de meciuri de campionat sub conducerea lui Amorim și încă nu a câștigat două meciuri consecutive.

Totuși conducerea clubului continuă să-și susțină antrenorul principal, în ciuda înfrângerii care l-a lăsat pe locul 14 în clasamentul Premier League.

Rooney a adăugat însă că unii dintre jucătorii actuali „nu merită să poarte tricoul”, echipa „are nevoie de un motor nou”, iar suporterii „așteaptă ca clubul să se prăbușească”.

„Nu văd nimic care să-mi dea încredere, în opinia mea, sunt necesare schimbări majore”, a declarat fostul atacant al Angliei, care a câștigat cinci titluri de campion în cei 13 ani petrecuți la Old Trafford.

„Antrenorul, jucătorii, orice ar fi. Orice este necesar pentru a readuce Manchester United la gloria de odinioară”, a afirmat el.

United a terminat pe locul 15 în Premier League în sezonul trecut, cel mai slab rezultat al echipei într-un campionat de top de când a retrogradat din vechea First Division în 1973-74.

Amorim a preluat conducerea echipei United în noiembrie anul trecut, după ce a câștigat titlul portughez cu Sporting în două sezoane consecutive.

Înfrângerea de la Brentford a însemnat că Red Devils nu au câștigat niciunul dintre ultimele opt meciuri din Premier League disputate în deplasare (două egaluri și șase înfrângeri), cea mai lungă serie de la 2019.

Ultima dată când au obținut două victorii consecutive în campionat a fost între mai și august 2024.

„Proprietarii trebuie să transmită un mesaj clar”, a adăugat Rooney.

„Fie că este vorba de familia Glazer sau de [proprietarul minoritar] Sir Jim Ratcliffe, trebuie să existe un mesaj despre direcția în care se îndreaptă acest club. În acest moment, stăm cu toții și așteptăm să se prăbușească. Cultura acelui club de fotbal a dispărut. Văd asta în fiecare zi. Văd angajați care își pierd locurile de muncă, oameni care pleacă de la serviciu. Am doi copii [la academia] acelui club de fotbal și sper din tot sufletul ca asta să nu le afecteze activitatea. Ceea ce văd la acel club de fotbal nu este Manchester United”, a afirmat Rooney.

