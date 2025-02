Și-a anunțat retragerea din fotbal, după 17 ani la Real Madrid. A cucerit cinci Ligi ale Campionilor VIDEO

Încă o legendă a lui Real Madrid și-a anunțat retragerea. După ce Toni Kroos s-a retras în vară, a venit rândul lui Marcelo să renunțe la cariera de jucător.

Aproape toată cariera lui, Marcelo a fost jucătorul lui Real. A fost la Madrid din 2007 până în 2022, câștigând cinci ligi ale campionilor. A mai jucat în Brazilia și Grecia.

Marcelo s-a retras

„Iubirea pentru fotbal a venit de la bunicul meu. El a vrut ca eu să devin fotbalist profesionist și am făcut tot ce era posibil ca acest lucru să se întâmple. La vârsta de 18 ani, Real Madrid a bătut la ușa mea și am ajuns aici. Acum, pot să spun că sunt un adevărat 'madrileno'. Aici, alături de soție, am construit o familie.

16 sezoane, 25 de trofee, 5 titluri Champions League, unul dintre căpitani și atâtea nopți magice pe Santiago Bernabeu. Ce aventură! Real Madrid este un club unic, iar 'madridismul' este un sentiment inexplicabil.

Să joc în tricoul țării mele de la categoriile de juniori a fost o mare onoare. Mereu o să-mi rămână în memorie cele două medalii de la Jocurile Olimpice și Cupa Confederațiilor.

Să mă întorc la Fluminense a însemnat să ajut clubul care m-a crescut, câștigând trei trofee, printre care și Copa Libertadores. Am lăsat o dinastie pentru tinerele generații cu stadionul Marcelo Vieira.

Istoria mea ca fotbalist se încheie aici, dar mai am multe de oferit fotbalului. Mulțumesc pentru tot!”, a afirmat Marcelo.

