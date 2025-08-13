Ziare.com Fara Filtru: Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Marcus Rashford, atac la adresa lui Manchester United după ce a plecat la Barcelona

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 13 August 2025, ora 19:41
121 citiri
Marcus Rashford, atac la adresa lui Manchester United după ce a plecat la Barcelona
Marcus Rashford a semnat cu Barcelona. Foto: X / @FCBarcelona_es

Atacantul exilat al Manchester United, Marcus Rashford, a făcut o evaluare dură a dificultăţilor cu care se confruntă echipa din Premier League, afirmând că gruparea rămâne blocată în „no man's land” din cauza schimbărilor constante de antrenori cu filosofii diferite, relatează Reuters.

Rashford nu a mai jucat pentru United din decembrie, după o ceartă cu antrenorul Ruben Amorim, internaţionalul englez petrecând a doua jumătate a sezonului trecut împrumutat la Aston Villa, înainte de a se alătura Barcelonei, tot sub formă de împrumut, luna trecută.

Jucătorul în vârstă de 27 de ani, care a fost cândva pilonul atacului echipei Manchester United, a declarat că ultimele luni petrecute departe de Old Trafford i-au permis să „ia o pauză” şi să analizeze motivele pentru care clubul, care a terminat sezonul trecut pe un modest loc 15, se află în dificultate.

„Oamenii spun că suntem într-o perioadă de tranziţie de ani buni, dar pentru a fi într-o tranziţie trebuie să începi tranziţia. Tranziţia propriu-zisă încă nu a început”, a declarat Rashford în podcastul „The Rest is Football”.

„Când Liverpool a trecut prin asta, l-au adus pe (Jurgen) Klopp şi au rămas cu el. Nu au câştigat la început, oamenii îşi amintesc doar ultimii ani, când a concurat cu (Manchester) City şi a câştigat cele mai mari trofee. Pentru a începe o tranziţie, trebuie să faci un plan şi să te ţii de el. Aici vorbesc despre a fi realist în privinţa situaţiei în care te afli. Am avut atât de mulţi antrenori, idei şi strategii diferite pentru a câştiga, încât am ajuns într-un punct mort.”

United nu a mai câştigat titlul de campioană a Premier League din sezonul 2012-13, ultimul sezon din cariera antrenorului Alex Ferguson înainte de a se retrage, în timp ce Liverpool a egalat acum numărul său de 20 de titluri de campioană.

Caruselul managerial al lui United de la plecarea lui Ferguson a inclus nume precum David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer şi Erik ten Hag, fiecare cu stiluri de joc foarte diferite.

„Când Ferguson era la conducere, nu existau principii doar pentru prima echipă, ci pentru întreaga academie”, a spus Rashford. „Toţi înţelegeau principiile jocului în stilul Man United. Orice echipă care a avut succes pe o perioadă lungă de timp are principii care înseamnă că orice antrenor sau jucător care vine trebuie să se alinieze la aceste principii sau să le completeze.”

Real Madrid s-a supărat, după ce Barcelona a anunțat că va juca un meci la Miami: „Încalcă principiul esențial”
Real Madrid s-a supărat, după ce Barcelona a anunțat că va juca un meci la Miami: „Încalcă principiul esențial”
Real Madrid a transmis, marţi, un comunicat ferm prin care se opune organizării meciului din etapa a 17-a din La Liga dintre Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Florida. Clubul...
Un nou trofeu pentru FC Barcelona! Lamine Yamal a strălucit la echipa catalană
Un nou trofeu pentru FC Barcelona! Lamine Yamal a strălucit la echipa catalană
FC Barcelona continuă să își zdrobească adversarii în meciurile de pregătire. Cu mai puțin de o săptămână înainte de reluarea campionatului spaniol, FC Barcelona a câștigat Trofeul...
#fotbal extern, #manchester united, #fc barcelona, #Marcus Rashford , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil: si-a parasit sotia, o actrita celebra, si acum a spus de ce! Explicatia divortului a starnit revolta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura dupa lovitura pe final de mercato: Rodrygo si Donnarumma, la acelasi club!
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sorana Cîrstea, meci de foc la Cincinnati în fața fostului lider mondial Iga Swiatek. Partida s-a încheiat în două seturi
  2. Marcus Rashford, atac la adresa lui Manchester United după ce a plecat la Barcelona
  3. Cine e românul cu selecții în naționala Canadei care tocmai s-a transferat în Liga 1
  4. Măreața Venus Williams se pregătește de a 24-a participare la US Open
  5. Surpriză! Clubul „necunoscut” care a refuzat o ofertă de peste 30 de milioane de euro
  6. Louis Munteanu, OUT! Nu va juca în returul cu Braga BREAKING NEWS
  7. Ianis Hagi, avertizat: ”Ceva e în neregulă, chiar nu știu ce-și dorește”
  8. Suspendare uriașă primită de Dan Petrescu. Ratează meciul cu FCSB BREAKING NEWS
  9. Dennis Man a vorbit despre rivalitatea cu Ivan Perišić de la PSV: „E grozav”
  10. „Îndoielile planează!”. Ce se întâmplă cu Ionuț Radu, înainte de primul meci din La Liga. Criticat înainte de debut