Marcus Rashford, atac la adresa lui Manchester United după ce a plecat la Barcelona

Atacantul exilat al Manchester United, Marcus Rashford, a făcut o evaluare dură a dificultăţilor cu care se confruntă echipa din Premier League, afirmând că gruparea rămâne blocată în „no man's land” din cauza schimbărilor constante de antrenori cu filosofii diferite, relatează Reuters.

Rashford nu a mai jucat pentru United din decembrie, după o ceartă cu antrenorul Ruben Amorim, internaţionalul englez petrecând a doua jumătate a sezonului trecut împrumutat la Aston Villa, înainte de a se alătura Barcelonei, tot sub formă de împrumut, luna trecută.

Jucătorul în vârstă de 27 de ani, care a fost cândva pilonul atacului echipei Manchester United, a declarat că ultimele luni petrecute departe de Old Trafford i-au permis să „ia o pauză” şi să analizeze motivele pentru care clubul, care a terminat sezonul trecut pe un modest loc 15, se află în dificultate.

„Oamenii spun că suntem într-o perioadă de tranziţie de ani buni, dar pentru a fi într-o tranziţie trebuie să începi tranziţia. Tranziţia propriu-zisă încă nu a început”, a declarat Rashford în podcastul „The Rest is Football”.

„Când Liverpool a trecut prin asta, l-au adus pe (Jurgen) Klopp şi au rămas cu el. Nu au câştigat la început, oamenii îşi amintesc doar ultimii ani, când a concurat cu (Manchester) City şi a câştigat cele mai mari trofee. Pentru a începe o tranziţie, trebuie să faci un plan şi să te ţii de el. Aici vorbesc despre a fi realist în privinţa situaţiei în care te afli. Am avut atât de mulţi antrenori, idei şi strategii diferite pentru a câştiga, încât am ajuns într-un punct mort.”

Ads

United nu a mai câştigat titlul de campioană a Premier League din sezonul 2012-13, ultimul sezon din cariera antrenorului Alex Ferguson înainte de a se retrage, în timp ce Liverpool a egalat acum numărul său de 20 de titluri de campioană.

Caruselul managerial al lui United de la plecarea lui Ferguson a inclus nume precum David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer şi Erik ten Hag, fiecare cu stiluri de joc foarte diferite.

„Când Ferguson era la conducere, nu existau principii doar pentru prima echipă, ci pentru întreaga academie”, a spus Rashford. „Toţi înţelegeau principiile jocului în stilul Man United. Orice echipă care a avut succes pe o perioadă lungă de timp are principii care înseamnă că orice antrenor sau jucător care vine trebuie să se alinieze la aceste principii sau să le completeze.”

Ads