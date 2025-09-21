Derby-ul Marseille - PSG, amânat din cauza ploilor. Meciul se va juca în timpul galei Balonului de Aur

Liga franceză a anunţat, duminică, amânarea pentru luni a meciului din primul eşalon Olympique Marseille – PSG, din cauza vremii. Partida va avea loc în seara în care este programată, la Paris, ceremonia de decernare a Balonului de Aur.

Meciul va avea loc cu începere de la ora 21.00 a României.

“Iniţial programat pentru duminică, 21 septembrie, la ora 20:45 (locală), meciul nu poate avea loc la această dată ca urmare a deciziei de amânare din partea Prefecturii Bouches-du-Rhône, din cauza furtunilor anunţate în regiune”, a explicat PSG.

Din motive organizatorice, echipa Paris Saint-Germain s-a întors la Paris duminică după-amiază şi va reveni la Marsilia luni, ziua meciului.

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, va avea loc luni, la Théâtre du Châtelet, din Paris, începând cu ora 21.00 a României. Nouă jucători de la PSG se află pe lista nominalizaţilor pentru râvnitul trofeu.

