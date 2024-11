Dezamăgirea imensă pe care a trăit-o Messi în SUA. Nimeni nu se aștepta la așa ceva

Învinsă sâmbătă seara pe teren propriu de Atlanta United cu 3-2, în ciuda unui gol marcat de Lionel Messi, echipa Inter Miami a fost eliminată în primul tur al play-off-ului MLS (liga profesionistă nord-americană de fotbal).

Echipa argentinianului în vârstă de 37 de ani era favorită la câștigarea titlului, după ce terminase sezonul regulat cu cel mai bun număr de puncte din America de Nord. Atlanta, la rândul ei, a terminat doar pe locul nouă în Conferința de Est, ultimul loc calificativ pentru post-sezon.

Inter a preluat conducerea în minutul 17 prin Matias Rojas. Însă atacantul echipei Atlanta, Jamal Thiaré, a întors soarta partidei în trei minute, marcând de două ori pentru franciza din Georgia, în minutele 19 și 21.

Messi a marcat în minutul 65 și cele două echipe au fost din nou la egalitate. Dar Atlanta a preluat din nou conducerea în minutul 76, de data aceasta definitiv, grație unei lovituri de cap a mijlocașului Bartosz Slisz.

Atlanta va juca în semifinala Conferinței de Est împotriva lui Orlando, în timp ce în cealaltă semifinală are loc un derby newyorkez între Red Bulls și New York City FC.

ATLANTA PULL OFF ONE OF THE BIGGEST UPSETS IN MLS HISTORY TO ADVANCE ‼️ MIAMI ARE ELIMINATED IN THE FIRST ROUND ‼️ pic.twitter.com/YaEo9VaX5D