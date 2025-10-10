Achitat după cel mai mare dosar de corupție din istoria fotbalului, fostul șef al fotbalului european acuză: „Am fost privat de munca şi pasiunea mea timp de 10 ani”

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 21:43
380 citiri
Achitat după cel mai mare dosar de corupție din istoria fotbalului, fostul șef al fotbalului european acuză: „Am fost privat de munca şi pasiunea mea timp de 10 ani”
Michel Platini și fostul președinte al FIFA, Sepp Blatter. Foto: X / @CoachNorford

Invitat la Festivalul dello Sport din Trento, Michel Platini a vorbit despre sfârşitul lungului litigiu cu FIFA, care l-a îndepărtat pe fostul număr 10 al echipei Franţei de fotbal, relatează L'Equipe.

„Acum zece zile, am primit o scrisoare de la justiţia elveţiană în care mi se comunica că totul s-a terminat, dar această poveste a durat zece ani. Zece ani în care m-au împiedicat să devin preşedinte al FIFA. Nu este un subiect interesant, putem vorbi despre multe alte lucruri plăcute, dar când oamenii decid să te distrugă şi găseşti un grup de persoane la FIFA, procurori elveţieni, mass-media şi ziare care vorbesc mult despre asta, devine dificil să trăieşti aşa".

"Ştii că, în final, vei câştiga, dar petreci zece ani privat de munca şi pasiunea ta. Aşa am acceptat situaţia, viaţa nu este întotdeauna uşoară, dar întotdeauna găseşti o modalitate de a schimba lucrurile, de a te apăra şi, poate, într-o zi, de a contraataca. Într-un fel, FIFA m-a plătit, apoi m-a suspendat pentru că m-a plătit. Este ceva ce nu am înţeles, dar aşa stau lucrurile", a adăugat el.

În iulie, procuratura elveţiană a confirmat încheierea definitivă a procedurii judiciare împotriva lui Michel Platini şi Sepp Blatter, acuzaţi că „au obţinut ilegal, în detrimentul FIFA, o plată de 2 milioane de franci elveţieni” (1,8 milioane de euro) „în favoarea lui Michel Platini”.

Achitaţi în primă instanţă în 2022, apoi achitaţi din nou în martie 2025, Michel Platini şi Sepp Blatter au fost achitaţi definitiv, în lipsa unui recurs din partea parchetului.

Apărarea şi acuzarea au fost de acord asupra unui punct: triplul câştigător al Balonului de Aur l-a consiliat pe Sepp Blatter între 1998 şi 2002, în timpul primului mandat al acestuia la conducerea FIFA, iar cei doi au semnat în 1999 un contract prin care se convenea o remuneraţie anuală de 300.000 de franci elveţieni, plătită integral de FIFA.

Dar în ianuarie 2011, fostul mijlocaş - devenit între timp preşedinte al UEFA (2007-2015) - „a invocat o creanţă de 2 milioane de franci elveţieni”, calificată drept „factură falsă” de către acuzare. Cei doi bărbaţi susţineau, la rândul lor, că au convenit de la început asupra unui salariu anual de un milion de franci elveţieni, printr-un „Gentleman's Agreement”, acord verbal şi fără martori, fără ca finanţele FIFA să permită plata imediată către Platini.

Izbucnirea scandalului la mijlocul anului 2015, imediat după demisia lui Sepp Blatter, i-a blocat lui Michel Platini drumul către preşedinţia FIFA, deschizând calea italianului-elveţian Gianni Infantino, pe atunci mâna dreaptă a francezului la UEFA.

Noua propunere din fotbalul mondial: Supercupă Iberică
Noua propunere din fotbalul mondial: Supercupă Iberică
La summitul de fotbal care a început miercuri în Portugalia, au fost discutate mai multe probleme pentru viitorul acestui sport. Andre Villas-Boas, preşedintele lui FC Porto, a anunţat că...
Ronaldo, despre retragerea din fotbal: “Familia îmi spune că e momentul să mă opresc”
Ronaldo, despre retragerea din fotbal: “Familia îmi spune că e momentul să mă opresc”
Cristiano Ronaldo este unul dintre fotbaliștii care demonstrează că vârsta este doar un număr. Ajuns la 40 de ani, atacantul portughez rămâne un om de bază al lusitanilor, având un singur...
#fotbal extern, #Michel Platini, #UEFA , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce lovitura: PATRU ani pentru un sarut
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A spus "ADIO" si viata i s-a schimbat radical: "Am facut mai multi bani in 24 de ore decat in toata cariera"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Noua propunere din fotbalul mondial: Supercupă Iberică
  2. Achitat după cel mai mare dosar de corupție din istoria fotbalului, fostul șef al fotbalului european acuză: „Am fost privat de munca şi pasiunea mea timp de 10 ani”
  3. ITIA n-a avut milă de tenismenul care susține că a fost prins dopat după un sărut
  4. Rezultat mare pentru juniorii României. Am ținut piept unei naționale puternice
  5. Reacția FRF, după ce Mircea Lucescu a amenințat cu demisia: „Am fost la el”
  6. Mergi la România - Austria? Ultima decizie a organizatorilor, de interes pentru toți cei ce și-au luat bilet
  7. Portarul naționalei, pus la punct: ”Taci din gură! Nu, băiețică, nu se întâmplă oricui...”
  8. Convocare de urgență la echipa națională. Cine e titularul care s-a accidentat
  9. De necrezut. Iga Swiatek, demolată la WTA Wuhan! Tabloul semifinalelor
  10. ”În patria sa nu l-au cruțat”. Ce spune presa din Israel după ce Lisav Eissat a debutat pentru România

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Update Politic,
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „În România se pot face reforme reale. Urmează o reorganizare așteptată de 20 de ani”

Acum 7 ore

Business Focus,
Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei